Azkuna: 'No creo que el rey haya pagado por matar un elefante'

Redacción

17/04/2012

El alcalde de Bilbao ha criticado que el Gobierno y la Casa Real "no han informado bien" sobre el safari del monarca en Botsuana.

El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna (PNV), ha realizado un llamamiento a la prudencia con el tema del rey Juan Carlos y la cacería de elefantes porque cree que ni el Gobierno ni la Casa Real ha informado bien sobre el viaje del monarca. Además, no cree que el jefe de Estado haya pagado "un euro por matar un elefante".

En una entrevista concedida al programa "Boulevard" de Radio Euskadi, Azkuna ha destacado que él tiene "la buena costumbre" de no hablar de la Casa real. "La última vez que vino la reina, estuvo hablando tres o cuatro minutos conmigo a solas en una esquina y los periodistas me preguntaron 'qué te ha dicho' y yo dije: 'nunca hablo de la Casa Real, ni para bien ni para mal'", ha añadido.

En todo caso, ha subrayado que él no es cazador y, por lo tanto, no puede entender "no solo que se cace un elefante, sino que se cace nada". "Pero ayer, un señor de Madrid con el que hablé, me dijo que no estaba cazando el rey, sino que estaba con unos jeques árabes vendiendo material español, no sé si eran trenes, aviones o puentes. Y fue invitado por esos señores a la cacería", ha indicado.

Bandera republicana

Azkuna ha señalado que el pasado sábado, aniversario de la República, él no colocó en el Consistorio la bandera republicana, a diferencia del alcalde de Donostia-San Sebastián, Juan Carlos Izagirre. "Pero, el de Bildu puso una enseña española, como debe ser, porque, al fin y al cabo, la bandera republicana es una bandera española, a la que yo le tengo mucho respeto", ha añadido.

En este sentido, ha apuntado que se congratula de que "los de Bildu" hayan puesto "un bandera española, la republicana". "Es un sarcasmo. Hombre, por Dios. Hemos estado 40 años oyendo que los del PNV y los del PSOE somos unos tal y unos cual. A mí me han llamado españolista y me lo siguen llamando por poner la bandera española, me han dicho barbaridades. Y ahora resulta que ellos son tan españolistas como yo", ha concluido.