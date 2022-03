Sociedad JUICIO Nuevos testigos y dos víctimas más, en el séptimo día del juicio contra el fotógrafo Kote Cabezudo EITB MEDIA Última actualización: 17/03/2022 14:07 (UTC+1) Publicado: 17/03/2022 13:47 (UTC+1) En la jornada de hoy, que ha sido también a puerta cerrada, han declarado la madre de una víctima del fotografo donostiarra y la pareja de otra. Escuchar la página Escuchar la página

El juicio contra Kote Cabezudo, acusado de varios delitos de carácter sexual, entre ellos el de violación, corrupción de menores y contra la intimidad, continúa en la Audiencia de Gipuzkoa con la declaración de nuevos testigos y dos víctimas más del fotógrafo donostiarra.

La séptima jornada de la vista oral, que ha sido también a puerta cerrada, ha comenzado hacia las 10:00 horas con la declaración como testigos de dos mujeres presuntas víctimas del fotógrafo donostiarra y la madre de una víctima.

También ha declarado en esta jornada, a petición de la acusación particular, la pareja de una de las víctimas, la cual ha testificado previamente y que habría intentado recomprar los derechos de fotografías que realizó Cabezudo. Al parecer, él habría negociado con el acusado esa recompra de derechos, solicitándole, además, la retirada de imágenes de su novia de Internet.

Por otro lado, la defensa ha renunciado a una testigo que estaba previsto que declarara el lunes, cuando se reanudarán las sesiones a las 09:30 horas.

Recordamos que el acusado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 121 años de cárcel por 32 delitos, entre ellos, pornografía infantil, abuso sexual y estafa, pero que la acusación particular eleva la solicitud a 2400 años. La semana pasada el fotógrafo donostiarra de 74 años negó todas las acusaciones contra él y dijo que sus modelos no hicieron nada que no quisieran.

Hasta el momento ya han pasado ante el tribunal más de 10 modelos, varias de ellas menores de edad cuando se cometieron los presuntos delitos, si bien por el momento tres habrían mantenido haber sufrido abusos-sexuales. Una de ellas le acusa al fotógrafo de cometer 150 violaciones.