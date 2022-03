Sociedad JUICIO Otra víctima de Cabezudo y dos testigos de la defensa declaran a puerta cerrada en la sexta jornada del juicio EITB MEDIA última actualización: 16/03/2022 12:47 (UTC+1) Publicado: 16/03/2022 12:14 (UTC+1) La vista alcanza este miércoles la sexta de las 20 jornadas programadas por la Sala para escuchar al acusado, a sus 16 presuntas víctimas y a las decenas de testigos y peritos citados. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Primera jornada del juicio contra Kote Cabezudo. Imagen de archivo: EITB Media Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Otra de las víctimas de Kote Cabezudo, que le acusa de abusos-sexuales cuando era menor de edad, declara este miércoles, a puerta cerrada, en la sexta sesión del juicio contra el fotógrafo donostiarra. También darán su testimonio los dos primeros testigos propuestos por la defensa. Lo harán, igualmente, a puerta cerrada.

La vista, que comenzó el pasado 7 de marzo en la Audiencia de Gipuzkoa, alcanza este miércoles la sexta de las veinte jornadas programadas por la Sala para escuchar al acusado, a sus 16 presuntas víctimas y a las decenas de testigos y peritos citados.

Una vez más, el abogado Mario Díez ha solicitado que la víctima que ha declarado este miércoles lo hiciera, como solicitó con las anteriores, a puerta cerrada al igual que el abogado de Cabezudo, Eneko Olano, que también ha pedido que los dos testigos propuestos por la defensa citados para esta sesión declaren a puerta cerrada.

Hasta el momento ya han pasado ante el tribunal un total de nueve modelos, varias de ellas menores de edad cuando se cometieron los presuntos delitos, si bien por el momento tres habrían mantenido haber sufrido abusos-sexuales.

No obstante, las nueve habrían denunciado la firma de contratos para la obtención de fotografías desnudas en las que no habrían sido "suficientemente" informadas por Cabezudo, quien además habría difundido las imágenes en webs pornográficas.

La semana pasada el fotógrafo donostiarra de 74 años negó todas las acusaciones contra él y dijo que sus modelos no hicieron nada que no quisieran. El acusado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 121 años de cárcel por 32 delitos, entre ellos, pornografía infantil, abuso sexual y estafa. La acusación particular eleva la solicitud 2400 años.