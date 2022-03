Sociedad JUICIO Tres víctimas y dos ertzainas declaran hoy en el juicio contra el fotógrafo Kote Cabezudo EITB MEDIA Última actualización: 23/03/2022 11:34 (UTC+1) Publicado: 23/03/2022 11:33 (UTC+1) En la 11ª jornada del juicio testificarán dos ertzainas que han participado en la investigación, y será una de las pocas sesiones que se celebre a puerta abierta. Escuchar la página Escuchar la página

El juicio contra el fotógrafo donostiarra Kote Cabezudo cumple hoy su 11ª jornada, en la que comenzarán las declaraciones de los peritos. Testificarán dos ertzainas que han participado en la investigación, y lo harán a puerta abierta.

La vista de este miércoles ha comenzado en la Audiciencia de Gipuzkoa a las 10:00 horas. Las primeras en declarar son tres víctimas del fotógrafo, y tras éstas, será el turno de los primeros ertzainas que han participado en la investigación .

Recordamos que el acusado se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 121 años de cárcel por 32 delitos, entre ellos, pornografía infantil, abuso sexual y estafa, pero que la acusación particular eleva la solicitud a 2400 años. El fotógrafo donostiarra de 74 años ha negado todas las acusaciones contra él y ha dicho en su declaración que sus modelos no hicieron nada que no quisieran.

Hasta el momento ya han pasado ante el tribunal más de 10 modelos, varias de ellas menores de edad cuando se cometieron los presuntos delitos. Algunas de ellas han descrito los abusos-sexuales sufridos por Cabezudo, la más dura, la de una mujer que le acusa al fotógrafo de cometer 150 violaciones.