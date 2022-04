Sociedad ARALAR Los ganaderos, ENBA y EHNE no acudirán este domingo al acto oficial de apertura de los pastos de Aralar AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 28/04/2022 12:58 (UTC+2) Última actualización: 28/04/2022 13:24 (UTC+2) Han criticado que el acto oficial de apertura de los pastos de Aralar es un "teatro", al entender que la ganadería de montaña "se debe de proteger todo el año". Tampoco llevarán su ganado. Escuchar la página Escuchar la página

Aralar.

Los ganaderos de Aralar y los sindicatos agrarios y ganaderos ENBA y EHNE han anunciado que no acudirán este domingo al acto oficial de apertura de los pastos de Aralar, alegando que es un "teatro" y porque la ganadería de montaña "más allá de un día de fiesta se debe de proteger todo el año".

En un comunicado, han destacado que "los ganaderos que suben su ganado al monte, trabajan y viven allí, no tienen nada que celebrar". A su juicio, la Mancomunidad de Enirio-Aralar, autoridad competente sobre el monte en cuestión, "pretende ahora con esta fiesta, ocultar lo que no ha hecho a lo largo del año y justificar así su inactividad, pretendiendo con ello dar una imagen de normalidad ante el conjunto de la sociedad".

Frente a ello, han señalado que los ganaderos no están "dispuestos a participar en este teatro", ya que no quieren "ser cómplices de la dejadez de la Mancomunidad de Enirio-Aralar".

Por ello, no participarán en el acto y tampoco llevarán su ganado. "No es posible blanquear en un sólo día lo que no se ha hecho en todo el año, y además, nosotros no estamos dispuestos a ello", han incidido.