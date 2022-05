Sociedad educación La nueva ley de universidades crea las microcredenciales, estudios más cortos para una formación continua Eider Garaikoetxea O. | EITB Media Publicado: 09/05/2022 11:08 (UTC+2) Última actualización: 09/05/2022 11:08 (UTC+2) El anteproyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que sustituirá a la ley de 2001 y ha sido presentada por el ministro de Universidades, pretende reforzar la idea de que los estudios universitarios "no son para toda la vida". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Varias estudiantes en la UPV/EHU. Foto de archivo: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Noticias (1) Manuel Castells Unibertsitate ministroak Espainiako Gobernua utzi du

El ministro de Universidades del Gobierno español, Joan Subirats, ha presentado este lunes el borrador de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que incorporará las microcredenciales, estudios de corta duración, que no tenga requisitos tan rígidos para reforzar la idea de que los estudios universitarios "no son para toda la vida" y abogue por la formación continua.

Subirats ha insistido en que la LOSU tiene como objetivo "superar la idea de que si has estudiado ya vas a trabajar con esos estudios durante toda la vida" y aboga por seguir formándose y abrir la universidad a la ciudadanía de "todas las edades". "Solo el 6 % del alumnado universitario tiene más de 30 años", ha apuntado.

El borrador también buscará reducir la precariedad laboral de docentes e investigadores y garantizar la financiación del sistema hasta al menos el 1 % del PIB de aquí al 2030.

El proyecto lo hereda el actual ministro de Universidades de manos de su antecesor, Manuel Castells, quien renunció al cargo en diciembre de 2021 por motivos médicos. En estos cuatro meses y medio, Subirats ha realizado "una gira" para "enriquecer" el anteproyecto con las ideas aportadas por rectores, estudiantes, sindicatos, defensorías y grupos políticos.

Uno de los cambios conocidos desde entonces es que la futura ley recogerá por primera vez el derecho al paro académico, de modo que los estudiantes no se expondrán a una penalización si no asisten a clase o no se presentan a un examen por ese motivo.

Estabilización del profesorado

Entre los principales objetivos de la LOSU, la tercera del Estado español tras el franquismo —la primera fue en 1983, y la segunda en 2001—, es rebajar los contratos temporales en el sistema universitario del actual 40 % permitido al 20 % y subiendo el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del 51 al 55 %.

Las categorías profesionales con mayor presencia en las plantillas de personal docente e investigador (PDI) son las de titular de Universidad, en el régimen funcionarial, y la de asociado, en el régimen laboral a tiempo parcial, el 28 y el 33 %, respectivamente. Los PDI suman 125 471 docentes, la mitad de los cuales tiene más de 50 años y solo el 19 % menos de 40.

Hace unos días, Subirats aseguró que la LOSU garantizará que en 10 años un o una doctor o doctora pueda estabilizarse en la universidad, lo que ayudará a rejuvenecer las plantillas del profesorado.

En cuanto a la financiación, se plantea el compromiso de destinar el 1 % del PIB a las universidades públicas, que en la actualidad reciben el 0,7 %.