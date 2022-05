Sociedad Tráfico Ertzaintza y Policía Local controlarán la ITV, neumáticos y alumbrado de vehículos en carreteras secundarias EITB MEDIA Publicado: 15/05/2022 19:15 (UTC+2) Última actualización: 15/05/2022 19:33 (UTC+2) La campaña comienza este lunes y se prolongará hasta el 22 de mayo. No tener la ITV al día se sancionará con 200 euros. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Imagen de archivo de la Ertzaintza realizando un control. Foto: Irekia Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Ertzaintzak eta Udaltzaingoak Ibilgailuen Azterketa Teknikoa, argiak eta pneumatikoak kontrolatuko dituzte

La Ertzaintza y la Policía Local inician este lunes, 16 de mayo, una campaña especial para intensificar la inspección de las condiciones técnicas de los vehículos en vías secundarias, según ha dado a conocer la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco.

El objetivo de esta campaña es comprobar que se cumplen las exigencias reglamentariamente establecidas para circular por carreteras de uso público. Se incidirá, sobre todo, en el estado de neumáticos, alumbrado e ITV.

No tener la ITV al día constituye una infracción grave, que conlleva una sanción de 200 euros. En cuanto al alumbrado, si se detectan anomalías, se informará a la persona conductora para que las subsane. Si estas se producen en pleno trayecto, no se impedirá la marcha, siempre que esto no suponga un riesgo, ya que actualmente no es obligatorio llevar un juego de lámparas de repuesto. Asimismo, los neumáticos deben presentar una profundidad en las ranuras de rodamiento de 1.6 mm como mínimo, y no tener deformaciones o roturas.

Esta campaña de control se prolongará hasta el 22 de mayo.