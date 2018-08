Sociedad

Marchas en todo el mundo

Miles de 'indignados' secundan la celebración del aniversario del 15M

Redacción

12/05/2012

Miles de personas han participado en las protestas organizadas en todo el mundo para recordar el nacimiento del movimiento. En Bilbao, unas 2.000 participantes han marchado bajo el lema "¡Actuemos!".

Miles de personas han salido a la calle en todo el mundo este sábado para celebrar el primer aniversario del nacimiento del movimiento de 'indignados' del 15M. Así, en las principales ciudades del Estado también se han convocado marchas entre ellas, en las tres capitales vascas.

En Bilbao, alrededor de 2.000 personas han participado en la marcha bajo el lema "Ekin dezagun! ¡Actuemos!" en medio de un ambiente festivo y que ha transcurrido sin incidentes. Al finalizar la protesta, se ha leído un comunicado donde los convocantes han defendido "una economía sostenible y un trabajo digno".

Por otra parte, la Plaza del Sol de Madrid ha sido el escenario de una multitudinaria protesta con pancartas donde podía leerse "No es una crisis, es una estafa. Vuestra deuda no la pagamos". Banderas de Grecia, republicanas y de Palestina se mezclan con gritos como "Mariano, Mariano no llegas a verano" o el clásico "esta crisis no la pagamos" que abanderó el movimiento desde su nacimiento hace un año.

Una de las marcha que se dirigía a Sol por la calle Alcalá ha colgado una pancarta en una sucursal de Bankia con el lema "culpables". Además del ambiente festivo amenizado con batukadas, los cuerpos nacionales de seguridad ha ido cortando el tráfico para facilitar la entrada en Sol.

El cuerpo nacional de policía ha previsto un despliegue de hasta 21 grupos de la UIP (antidisturbios) compuesto cada uno por 50 efectivos, lo que supone que entorno a 1.100 agentes velarán por la seguridad este sábado solo en la ciudad de Madrid.

Continúan congregados en Sol

Los 'indignados' permanecen congregados una vez superadas las 22:00 horas, hora límite autorizada por la Delegación del Gobierno. Miles de ciudadanos han ido reuniéndose en Sol a lo largo de toda la tarde y ya anunciaban a través de las redes sociales su intención de alargar la concentración más allá de la limitación horaria.



De hecho, el 15M prevé un grito silencioso a medianoche y ondear pañuelos blancos "para que cese la violencia económica y las guerras". El fuerte dispositivo policial compuesto por entorno a cuarenta furgones se mantiene, pero sin movimiento. Los miembros del 15M están debatiendo si, a partir de las 00:00 horas, acampan en Sol o no.



Barcelona



En la capital catalana, la cita ha reunido a unos 22.000 'indignados' que han marchado por el centro de la ciudad de manera festiva, sin incidentes y sin gran presencia policial, según la Conselleria de Interior de la Generalitat.