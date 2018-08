Sociedad

Primer aniversario

Los 'indignados' advierten que irán 'mas allá de lo autorizado'

Redacción

08/05/2012

Han avisado de que las actividades para conmemorar el primer aniversario del 15M "irán más allá" de las 22:00 horas, límite marcado por la Delegación del Gobierno para permanecer en Sol.

El grupo de trabajo del movimiento de los "indignados" ha avisado de que las actividades de conmemoración del primer aniversario del movimiento 15M "irán más allá" de las 22:00 horas, hora límite marcada por la Delegación del Gobierno en Madrid para permanecer en la Puerta del Sol.

El sábado 12 de mayo, jornada en la que se aglutinarán las reivindicaciones y la celebración del primer aniversario del 15M, se ha permitido una concentración desde las 17:00 a las 22:00 horas en la Puerta del Sol, mientras que el resto de días será de 12.00 a 22.00 horas. La autorización especifica que los participantes se situarán en la zona peatonal de la plaza, sin invadir en ningún momento la calzada de circulación de vehículos y sin obstaculizar los accesos a las estaciones de Metro y Cercanías.

Terminarán más tarde

Kike Castelló, miembro del grupo de trabajo formado por distintos colectivos del 15M, ha señalado que el día 12 se superará el horario de las 22.00 horas ya que las actividades concluirán con un grito silencioso que se llevará a cabo a las 00:00 horas.

"Otra cosa es lo que haga cada persona a título personal", ha señalado Castelló, quien se ha preguntado "¿qué harán si somos 50.000 personas?, ¿echarnos? y, ¿si somos dos gatos, también nos echarán?".

Castelló, quien ha afirmado que las actividades son a nivel mundial, ha indicado que el artículo 21 de la Constitución reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y que el ejercicio de este derecho "no necesitará autorización previa". Además explica que en los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes, "algo que en este caso no ocurre". "Me parece que nos coartan el derecho de reunión" ha opinado.

2.000 agentes antidisturbios

Entre 1.500 y 2.000 agentes antidisturbios se desplegarán, según está previsto, en el centro de Madrid desde el próximo fin de semana con motivo de las concentraciones previstas en la Puerta del Sol.