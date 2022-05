Sociedad VIRUELA SÍMICA Simón, sobre la viruela del mono: "No es una enfermedad con transmisión importante, pero precaución" AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 21/05/2022 14:04 (UTC+2) Última actualización: 21/05/2022 14:04 (UTC+2) El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha defendido que se debe dar tiempo a que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y "valorar correctamente el riesgo". Los nacidos antes de 1977 estarían vacunadas contra la viruela. Escuchar la página Escuchar la página

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Foto: EFE

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha manifestado que la viruela del mono "no es una de las enfermedades que tiene una transmisión importante entre humanos", pero "la precaución tiene que existir siempre" y se debe dar tiempo a que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes y "valorar correctamente el riesgo".

El doctor Simón ha expuesto la viruela del mono "es un problema de origen africano y en Europa se conocían básicamente casos importados y alguna pequeña transmisión local en algún país, en concreto Reino Unido ha tenido en los últimos años algunos casos importados y, a partir de esas importaciones parece ser que ha habido una transmisión en humanos que ha sido más amplia de lo esperado".

Ha añadido que "no sabemos cuánto más amplia, la amplitud no se valora únicamente por el número de casos, el número de casos es importante porque hay más de los que ha habido nunca fuera de África de viruela del mono, pero no es lo mismo si todos los casos tienen un punto único de transmisión o si son varias las cadenas de transmisión. Todo eso no los sabemos, se está investigando, hay que dar margen para hacer las investigaciones adecuadas y valorar correctamente el riesgo".

Los nacidos antes de 1977 estarían vacunadas contra la viruela

La viruela símica o viruela del mono es una enfermedad que tiene unas características particulares, ha apuntado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. "Las personas que nacieron antes de 1977 es muy posible que estén vacunadas con la vacuna de la viruela, vacuna que protege bastante bien de la viruela del monos". No obstante, ha estimado que "no tenemos todavía información suficiente para valorarlo y hemos de ser precavidos para no dar una sensación de riesgo que quizás en unos días cambie por completo".

Para Simón, "la precaución tiene que existir siembre, pero ahora mismo no hay que dar una situación de angustia excesiva". Esta enfermedad "se transmite por contacto con secreciones respiratorias prolongado y muy cercano o fundamentalmente por contacto con las secreciones de las pústulas que se generan durante la enfermedad". Ha añadido que la enfermedad "no es, en general, de las más graves".

"A fecha de ayer teníamos analizadas muestras de 30 pacientes, de ellos 7 estaban confirmados como viruela del mono, y luego había otros 23 en los que se había descartado viruela humana y se confirmó la presencia de un orthopoxvirus", por lo que la probabilidad de que sean casos de viruela del mono "es muy alta".