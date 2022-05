Sociedad Viruela del mono El Gobierno Vasco aclara que actualmente no se ha confirmado ningún caso de viruela del mono en Euskadi Agencias | EITB Media Publicado: 24/05/2022 13:21 (UTC+2) Última actualización: 24/05/2022 13:22 (UTC+2) El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria confirma que existe algún caso que está siendo analizado en Madrid, pero adelanta que "mientras no haya una confirmación de que exista algún caso" el Gobierno "no dará pie a más elucubraciones". Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: Eusko Jaurlaritzak ziurtatu du ez dagoela baieztatutako tximino-baztanga kasurik Euskadin

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha informado este martes que en la actualidad, no se ha confirmado ningún caso de viruela del mono en Euskadi, aunque se analiza en Madrid la infección de un paciente atendido por el Servicio Vasco de Salud-Osakidetza.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz ha sido preguntado sobre el caso sospechoso de infección por viruela de mono identificado el pasado viernes por Osakidetza en un varón que comenzó a presentar síntomas compatibles con esta patología tras la vuelta de un viaje.

Zupiria ha informado de que al final de la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha informado de que la posición del departamento respecto a está enfermedad será referirse solo a los casos de viruela del simio que se confirmen oficialmente.

"En estos momentos en la Comunidad Autónoma vasca no hay comprobado ningún caso que pueda estar afectado por esta enfermedad. Es cierto que existe algún caso que está siendo analizado en un instituto central, en Madrid, pero mientras no haya una confirmación de que exista algún caso, no daremos pie a más elucubraciones", ha zanjado.