EDUCACIÓN Jornada continua o partida en los centros educativos: ¿cuál es la opción más favorable para el alumnado? IDOIA ALBERDI ETXANIZ | EITB MEDIA Publicado: 04/06/2022 07:43 (UTC+2) Última actualización: 04/06/2022 09:44 (UTC+2) No existen estudios conclusivos sobre el modelo más conveniente para fomentar el aprendizaje y conseguir un mejor rendimiento escolar del alumnado. En opinión de Joxe Amiama, profesor de Educación en la UPV/EHU, lo importante es "identificar las necesidades" y buscar "un equilibrio".

¿Jornada continua o partida en los centros educativos? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? La decisión del Gobierno Vasco de establecer la jornada partida en la mayoría de los centros públicos de la ESO de la CAV ha reabierto un viejo debate. Se han endurecido los requisitos para acceder a los programas de refuerzo — antes, Hauspoa; ahora, Hedatze —, que permiten a los centros tener una jornada intensiva, y como consecuencia, los institutos que no cumplan las condiciones deberán recuperar la jornada partida a partir del curso 2022/2023 .

A pesar de que el debate no es nuevo, no hay estudios conclusivos sobre el modelo más conveniente para fomentar el aprendizaje y conseguir un mejor rendimiento escolar del alumnado. Joxe Amiama, profesor de Educación de la UPV y experto en Psicopedagogía, cree que hay que tener en cuenta "muchas variables" cuando hablamos sobre la idoneidad de los horarios. "Una jornada que se adapte bien a las características de un alumno o una alumna puede tener consecuencias no tan favorables en otro u otra de su misma clase". La clave, asegura, "es construir espacios seguros para el alumnado en general". "Hay que tener en cuenta todo el ecosistema, pero aun teniendo en cuenta todas las variables, no veo claramente cuál es el horario más adecuado. No hay base científica para elegir entre uno u otro ", precisa.

Los escasos estudios que existen sobre este tema han analizado el nivel de atención del alumnado durante las jornadas escolares, y la principal conclusión "es obvia", según explica Amiama: "el o la estudiante que arranca su jornada a las 08:30 horas, por ejemplo, mantendrá el nivel de atención al máximo durante las dos o tres horas siguientes, pero a partir de ahí, comenzará a reducir ese nivel. Necesita descansar para volver a emprender después. Partiendo de esa base, podríamos deducir que la opción más favorable es la jornada partida". Sin embargo, matiza, "no se puede simplificar tanto. No es ni blanco, ni negro".

Asimismo, añade que el rendimiento del alumnado "dependerá del ecosistema que le rodea". "La situación socio-económica, las características de cada alumno o alumna o el espacio de esa persona fuera de la escuela" condicionarán su rendimiento, y "no tanto los horarios". "Lo ideal sería analizar el contexto de cada centro educativo para tomar una decisión sobre los horarios", opina Amiama.

El profesor de Educación contextualiza su postura con ejemplos de otros lugares que han priorizado el horario continuo tanto en el Estado español como en Europa. "No se puede meter a todos en el mismo saco", matiza, "pero Ceuta, Melilla, Andalucía o Extremadura, por ejemplo, tienen una actividad intensiva desde hace tiempo. Hay que tener en cuenta la situación socioeconómica de estos lugares y sus hábitos. Muchos países europeos avanzados también tienen horarios continuos en las escuelas, pero en estos países la jornada laboral de los padres y las madres termina en torno a las 16.30 horas. Está asociado a la conciliación. Por tanto, como he dicho anteriormente, hay que tener en cuenta todas las variables socio-económicas de cada lugar. Hay que buscar un equilibrio y no es fácil ".

Y en medio de todo este debate, hay un "hecho probado", según Amiama; las comunidades que destinan más dinero a Educación apuestan por el horario partido. "Eso es así. El comedor, el transporte... son muchos los factores. El sistema público-privado también tiene sus matices. La situación de unos y otros centros no tiene nada que ver, en muchos casos ", asegura.

Por todo ello, en palabras de Amiama, programas de refuerzo como Hauspoa o Hedatze pueden ser un punto de partida muy apropiados para hacer una reflexión profunda sobre los horarios en los centros educativos. "Habría que investigar la eficacia de estos programas, identificar sus fortalezas y debilidades, y estudiar las conclusiones", concluye.

Por su parte, el Gobierno Vasco considera que el horario de mañana y tarde garantiza el bienestar y la igualdad del alumnado, y así consta también en la nueva Ley de Educación acordada recientemente en el Parlamento Vasco, con el amplio apoyo de los principales partidos.

Entre tanto, AMPAS de toda la CAV ya se están movilizando a favor de la jornada intensiva. Hoy, la Plataforma a Favor de la Jornada Continua en Euskadi ha convocado una concentración San Sebastián, a las 14:00 horas, frente al Palacio Miramar. Explican que quieren "dar una respuesta conjunta" y "mostrar su firme desacuerdo" ante la "imposición" que ha llegado desde el Departamento de Educación. Denuncian que "la jornada lectiva partida prima intereses económicos y políticos" y defienden "el derecho a decidir de cada centro educativo".