El Asador Etxebarri, entre los favoritos este lunes al número uno de los mejores restaurantes del mundo Publicado: 17/07/2022 10:38 (UTC+2) Última actualización: 17/07/2022 11:15 (UTC+2) Este lunes por la noche, en Londres, se presenta el listado The World's 50 Best Restaurants, en el que el Asador Etxebarri obtuvo en 2021 la tercera posición; el actual primer clasificado no puede aparecer en la relación. Mugaritz, 14º en 2021, y Elkano, 16º, también optan a los primeros lugares.

Bittor Arginzoniz, propietario del Etxebarri, en imagen de archivo, obtenida de un vídeo de EITB. Whatsapp

El Asador Etxebarri, del chef Bittor Arginzoniz y que está situado en la localidad vizcaína de Atxondo, es uno de los principales favoritos a alzarse al número uno de la lista de mejores restaurantes del mundo, que será dada a conocer este lunes, 18 de julio, por la noche, en Londres. A partir de las 21:30 horas de ese día (hora de Euskal Herria), se presenta en la capital británica el listado The World's 50 Best Restaurants, en el que el Asador Etxebarri obtuvo en 2021 la tercera posición; toda vez que el actual primer clasificado, el danés Noma, no puede aparecer en la relación, el Etxebarri se convierte en uno de los grandes candidatos a alcanzar el primer puesto, en un ranking para el que los restaurantes Mugaritz, 14º en 2021, y Elkano, 16º, también optan a los primeros lugares.

En este contexto, el Noma, ubicado en Copenhague y con René Redzepi al frente, encabezó la clasificación de The World's 50 Best Restaurants en 2021, pero, a consecuencia de una reciente decisión que ha afectado también a otros restaurantes de gran prestigio, ahora pasará a formar parte del salón de la fama Best of the Best de antiguos restaurantes número uno, por lo que no podrá aparecer en la clasificación de 2022.

Bittor Arginzoniz, maestro parrillero que está al frente del Asador Etxebarri, recibió el año pasado el premio Chef's Choice, otorgado por sus compañeros de profesión: "Es famoso por ser capaz de asar prácticamente cualquier cosa, y por obtener sabores increíbles a partir de ingredientes aparentemente simples", destacan desde 50 Best.

Otro restaurante de Copenhague, el Geranium, logró el segundo lugar el pasado año, lo que le convierte en otro de los grandes favoritos.

Mugaritz y Elkano, también con opciones

Muy cerca de los primeros, exactamente en los puestos decimocuarto y decimosexto respectivamente, se situaron en 2021 el Restaurante Mugaritz, de Errenteria y a cargo de Andoni Luis Aduriz, y el Restaurante Elkano, de Getaria y liderado por Aitor Arregi. Ambos optan ahora también a los lugares de privilegio en el listado que será dado a conocer el lunes.

El pasado 5 de julio se presentó el tramo del 51 al 100 del listado, en el que se incluye, en el puesto 55, el Azurmendi, de Eneko Atxa y ubicado en Larrabetzu. El Restaurante Nerua Guggenheim Bilbao y el Restaurante Arzak (San Sebastián), en cambio, no aparecieron en el listado, lo que puede suponer que logren situarse entre los 50 primeros en este 2022.