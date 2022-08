Sociedad Pinchazos La hostelería dispuesta a colaborar en lo posible para erradicar los casos de pinchazos a mujeres Agencias | EITB MEDIA Publicado: 05/08/2022 18:41 (UTC+2) Última actualización: 05/08/2022 18:41 (UTC+2) Desde la Asociación de Hostelería de Bizkaia han asegurado que la voluntad de los hosteleros es contribuir a que no se produzcan estos pinchazos y a detectar a sus posibles autores. No obstante, han admitido que "el control efectivo no es fácil". Escuchar la página Escuchar la página

El gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia, Héctor Sánchez, ha mostrado la disposición del sector a colaborar en lo posible para erradicar los casos de pinchazos a mujeres, pero cree que "no es fácil el control efectivo" de los supuestos agresores en los establecimientos.

La Ertzaintza ha elaborado unas pautas de actuación, que está trasladando a los hosteleros, ante los posibles casos de pinchazos a mujeres en los locales de ocio y hostelería, con el objetivo de dar una "respuesta clara y ágil" a este tipo de hechos ilícitos, que se están reproduciendo en los últimos días en diferentes localidades de Euskadi.

En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha considerado "totalmente condenable" que se realicen este tipo de actos contra las mujeres "tratando de violentarlas personas y doblegar su voluntad", y cree que estos hechos no se deberían producir "en ningún ámbito de la vida, no solo en fiestas o en el ocio nocturno".

Por ello, ha asegurado que la voluntad de los hosteleros es contribuir a que no se produzcan estos pinchazos y a detectar a sus posibles autores. No obstante, ha admitido que "el control efectivo no es fácil".

"El que quiere hacer los pinchazos tiene medios y tendrá momentos para tratar de burlar los controles que se realicen. En todo caso, todo lo que pongamos en marcha en esa dirección será poco", ha afirmado.

A la espera de analizar el contenido del protocolos con recomendaciones de la Ertzaintza, el gerente de la Asociación de hosteleros de Bizkaia cree "positivas" todas las actuaciones que se aborden para evitar este tipo de agresiones, y ha apuntado que también es "beneficioso" para sus negocios que desaparezcan.