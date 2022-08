Sociedad Fiestas Todos los conciertos y verbenas de la Aste Nagusia de Bilbao 2022 EITB Media Publicado: 09/08/2022 19:21 (UTC+2) Última actualización: 09/08/2022 19:21 (UTC+2) Consulta aquí, día a día y hora a hora, todas las actuaciones musicales programadas tanto por el Ayuntamiento como por Bilboko Konpartsak. Escuchar la página Escuchar la página

Todos los conciertos, verbenas y actuaciones musicales de la Aste Nagusia de Bilbao 2022.

SÁBADO 20 de AGOSTO

20:00 Sala Bilborock. XXXV Muestra Pop-Rock: HURACAN ROSE // TIPARRAKERS (High Punk'n'Roll)

20:00 Plaza Circular. Verbena (Primer pase): JAMAICA SHOW.

20:30 La Encarnación. Miriam Zubieta, Alejandro Lárraga y Leyre Lisarria. Soprano, barítono y piano. (Euskadi y México)

21:00 Pérgola. DJ Luis Carlos del Pozo

23:15 Plaza Circular. Verbena (Segundo pase): JAMAICA SHOW.

23:30 Abandoibarra: MIKEL URDANGARIN + BOS.

23:30 Plaza Nueva. XXIX BILBO REGGAE SPLASH: TRIBUTO A DUBBY AMBASSAH (JAMAICA: Reggae).

23:30 Pérgola. TENNESSEE

Bilboko Konpartsak:

21:00 Txomin Barullo. DISKO GAUA

23:00 Algara. DJ ELEPUNTO

23:00 Txomin Barullo. ANOTHER CAPSULE DJS

00:00 Kranba. YARE COLLECTIVE + BRUTALITY SOUND SYSTEM (4 SCOOPS)

00:30 Pinpilinpauxa. AGOGÓ

02:30 Piztiak. SEXYSAXGUY

DOMINGO 21 de AGOSTO

12:00 Pérgola. Bilbainadas: 5 BILBAINOS

12:00 Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música.

13:00 Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

20:00 Sala Bilborock. XXXV Muestra Pop-Rock: ADDAR // KRUDDÖ (Hard Rock'n'Roll // Stoner Metal) BDB

20:00 Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20:00 Plaza Circular. Verbena (Primer pase): URRATS.

20:30 La Encarnación. Gasteizko Bakarlariak Taldea. (Euskadi y Alemania)

23:15 Plaza Circular. Verbena (Segundo pase): URRATS.

23:30 Abandoibarra. VICTOR MANUEL.

23:30 Plaza Nueva. VALÉRIE EKOUMÈ (CAMERUN / FRANCIA: Folk)

23:30 Pérgola. "DISKOEUPHORIA" ANAKOZ

Bilboko Konpartsak:

12:00 Kranba. DDT + HEMEN ETA ORAIN

17:00 Txori Barrote. TXALAINAK

18:30 Piztiak. CRAZZY JAZZERS

20:30 Pa...ya! HAVANA 537

23:00 Algara. AKATZ + SKABIDEAN

23:30 Aixe Berri. THE LIZARDS + LOS BENGALA

23:30 Euskalgune. KINKILA

23:30 Kaskagorri. IBILBEDI

23:30 Kulturgune. CONFLICT NOISE + RISE TO FALL

23:30 Tintigorri. COVËRHEAD

00:00 Kranba. DJ ZAKARRA & PUÑALES

00:30 Pinpilinpauxa. WRS

01:00 Euskalgune. DAKIDARRIA

01:30 Kaskagorri. KEIKE

01:30 Kranba. DJ CELIA CARRERA

03:00 Kranba. DJ MARLON RANDOM

LUNES 22 de AGOSTO

12:00 Pérgola. Bilbainadas: MAPAMUNDI

12:00 Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música.

13:00 Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

20:00 Sala Bilborock. XXXV Muestra Pop-Rock: ARDE MARTE // JUM! (Electro Pop Rock)

20:00 Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20:00 Plaza Circular. Verbena (Primer pase): EN ESENZIA.

20:30 La Encarnación. Passamezzo Antico. (Euskadi)

23:15 Plaza Circular. Verbena (Segundo pase): EN ESENZIA

23:30 Abandoibarra. EL DROGAS

23:30 Plaza Nueva. PATÁX (Pop-Rock)

23:30 Pérgola. "ASIER BILBAO SHOW" BILBAO LA NUIT

Bilboko Konpartsak:

19:00 Pa...ya! OSTIKADA ELEKTROTXARANGA

20:00 Kaskagorri. AMOOMA

20:00 Piztiak. IKA & TARIK

20:30 Zaratas. SOINU BELTZA

23:30 Zaratas. RAIMUNDO EL CANASTERO

20:45 Uribarri. MI BUENAVENTURA

21:30 Piztiak. FIKZIO

23:00 Algara. BON SCOTT REVIVAL SHOW + LOS PLATERO

23:00 Euskalgune. DUPLA

23:00 Kaialde. ERRUKI ERROMERIA

23:00 Kranba. MARTA & HERBASS

23:00 Triangune. AWAKATE BAND

23:00 Triangune. OINUTSIK ERROMERIA

23:00 Txomin Barullo. EUSKAL REMIX GAUA

23:00 Uribarri. ALTXA PORRU ERROMERIA

23:30 Aixe Berri. HABI + LAMIAK

23:30 Kulturgune. LAS F.R.A.C. + BAD SOUND SYSTEM

23:30 Tintigorri. MI HERMANA CORINA

00:30 Kranba. ZOROEN KLUBA

00:30 Pinpilinpauxa. LETICIA SABATER

01:00 Euskalgune. STR

02:00 Kranba. ODEI BARROSO

03:15 Kranba. DJ DR.BRAVO & THE FUNKY CONSOLE

MARTES 23 de AGOSTO

11:30 Plaza Santiago. Concierto Banda Municipal de Txistularis de Bilbao.

12:00 Pérgola. Bilbainadas: GAU PASA

12:00 Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música.

13:00 Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

20:00 Sala Bilborock. XXXV Muestra Pop-Rock: ENROCKECIDOS // NEGRACALAVERA (High Rock And Roll)

20:00 Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era: ¡Ven con tu traje tradicional!

20:00 Plaza Circular. Verbena (Primer pase): LEHIAN.

20:30 La Encarnación. Satisfacshow. (Cataluña)

23:15 Plaza Circular. Verbena (Segundo pase): LEHIAN.

23:30 Abandoibarra. VIVA SUECIA.

23:30 Plaza Nueva. LUAR NA LUBRE (GALICIA: Folk)

23:30 Pérgola. MARIACHI IMPERIAL ELEGANCIA MEXICANA

Bilboko Konpartsak:

16:45 - 01:45 Uribarri. MARI METAL JAIA

18:00 Kulturgune. JONI TXINTXES & BILLY LADILLA

19:00 Hontzak. MENU2TRES

20:00 Aixe Berri. KENIAMA

20:00 Piztiak. NASIM ETA PAU

20:30 Zaratas. KILLER ZOMBIS

21:30 Piztiak. MONOTONOS

23:00 Algara. WILLIS DRUMMOND + ARIMA

23:00 Euskalgune. SKASTI

23:30 Aixe Berri. SENSE SAL

23:30 Kaskagorri. MAD MUASEL

23:30 Kulturgune. ANITA PARKER + LUKIEK

23:30 Tintigorri. AMANN & WAYWARD SONS

23:45 Kranba. NIZE

00:30 Pinpilinpauxa. MELODY

01:00 Euskalgune. LA TOPADORA

01:00 Kranba. FELINE

01:15 Kaskagorri. MERINA GRIS

02:00 Algara. EASYER & TRONIS

02:00 Kranba. AK PINTXADISKOS

02:30 Pa...Ya! DJ BULL

MIÉRCOLES 24 de AGOSTO

12:00 Pérgola. Bilbainadas: LOS CHIMBEROS

12:00 Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música.

13:00 Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

20:00 Sala Bilborock. XXXV Muestra Pop-Rock: THE LAST HIDDEN FOX // SONIC FREE STATION (Country Folk Rock // Soul Rock&Blues)

20:00 Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20:00 Plaza Circular. Verbena (Primer pase): JAMAICA SHOW.

20:30 La Encarnación. Orquesta Arteus. (Euskadi)

23:15 Plaza Circular. Verbena (Segundo pase): JAMAICA SHOW

23:30 Abandoibarra: LA OREJA DE VAN GOGH.

23:30 Plaza Nueva. HUDAKI VILLAGE BAND (UCRANIA: Folk)

23:30 Pérgola. TRIBUTO A MARIA DOLORES PRADERA ¿

24:00 Parque Europa. ANA MENA

Bilboko Konpartsak:

18:00 Kaialde. DEDISPLICENTES

18:00 Tintigorri. JAZZ IN HELL

19:00 Piztiak. BEER & SKATE: HXC FRIENDLY LOCAL BANDS

20:00 Kaixo. BENETAN ZORO

21:00 Euskalgune. EUSKAL-KARAOKEA

20:00 Hontzak. MOZKOR ALAIAK

20:00 Zaratas. HORAS MUERTAS

20:45 Uribarri. MARIO GIGANTE

23:00 Algara. MCONAK + NIÑA COYOTE ETA CHICO TORNADO

23:00 Euskalgune. ERABATERA

23:00 Kaialde. SONNORA DJEMBE

23:00 Txomin Barullo. RAP POLITIKOA: JON REED + SUPRAH

23:00 Uribarri. 7KALE

23:30 Aixe Berri. URTZ

23:30 Kranba. SILITIA

23:30 Kulturgune. ZIRKINIK BEZ ERROMERIA

23:30 Tintigorri. RADIO GUERRILLA

23:30 Txomin Barullo. KYRAE

00:30 Kaixo. URRATS ERROMERIA

00:30 Kranba. ACIDO FOLKLORIKO

00:30 Pinpilinpauxa. TUTTO CARRÁ

00:30 Txomin Barullo. ROCK GAUA

01:00 Euskalgune. DJ ELEPUNTO

02:00 Algara. DJ JONKASS

02:15 Kranba. AKRATA RUIN DEMAKRADA

JUEVES 25 de AGOSTO

12:00 Pérgola. Bilbainadas: 5 BILBAINOS

12:00 Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música.

13:00 Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

19:30 Casco viejo. Bilbo kantari.

20:00 Sala Bilborock. XXXV Muestra Pop-Rock: KINKI BOYS // MOONSHAKERS (Post Punk'n'Roll // Garaje Rock Surf)

20:00 Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20:00 Plaza Circular. Verbena (Primer pase): EN ESENZIA.

20:30 La Encarnación. Cadenza Quartet. (Euskadi y Asturias)

21:00 Pérgola. DJ. Luis Carlos del Pozo

23:15 Plaza Circular. Verbena (Segundo pase): EN ESENZIA.

23:30 Abandoibarra. BULEGO.

23:30 Plaza Nueva. JERÉZ DE LA MORENA (ANDALUCÍA: Flamenco)

23:30 Pérgola. HOMENAJE AL ROCK DE LOS 80

24:00 Parque Europa. LOS 40 PRINCIPALES. ASTE NAGUSIA.

Bilboko Konpartsak:

18:00 Txori Barrote. KRUSAK

19:00 Hontzak. TERROR Y MISERIA

19:00 Piztiak. NINO & BALIHAS DJ

19:30 Triangune. THE DOLPHINERS

20:00 Aixe Berri. NEVERMINDERS (Nirvana)

20:00 Zaratas. S.A.D. SISTEMAK ARRIKUTSUAK DIRA

21:30 Piztiak. ENTRETIEMPO

23:00 Algara. ZEA MAYS

23:00 Arriagako atz. LOS DEMENCIALES CHICOS ACELERADOS

23:00 Euskalgune. GARILAK 26

23:00 Kaialde. LEHIAN ERROMERIA

23:30 Aixe Berri. GANSOS ROSAS (Guns N' Roses)

23:30 Kranba. SOBRE MI GATA

23:30 Kulturgune. DJ BULL

00:30 Pinpilinpauxa. AINHOA

00:45 Zaratas. ARRANO PERTXA

01:00 Kranba. SUAIA & DUBAKUSTIK

01:30 Algara. ENDJ

02:15 Kranba. DJ TIKI BOOM

VIERNES 26 de AGOSTO

12:00 Pérgola. Bilbainadas: LOS CHIMBEROS

12:00 Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música.

13:00 Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

20:00 Sala Bilborock. XXXV Muestra Pop-Rock: EMPIRE OF DISEASE // DEIMOCRACY (Thrash Groove Melodic Death Metal // Nu Metal / Melodic Death Metal)

20:00 Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20:00 Plaza Circular. Verbena (Primer pase): AKERBELTZ.

20:30 La Encarnación. Emin Kurkchyan. (Euskadi)

21:00 Pérgola. DJ. Luis Carlos del Pozo

23:15 Plaza Circular. Verbena (Segundo pase): AKERBELTZ.

23:30 Abandoibarra. DANI FERNÁNDEZ.

23:30 Plaza Nueva. EÑAUT ELORRIETA (Euskadi: Folk).

23:30 Pérgola. LA CARROCERIA

24:00 Parque Europa. EN TOL SARMIENTO (ETS) + GAZTEA.

Bilboko Konpartsak:

13:00 Kranba. ZIPREXA

13:45 Kranba. KIKARTOR

20:00 Piztiak. LOKERS

21:30 Piztiak. WE ARE APES, HELLO!

23:00 Algara. PARY&TIZA DJ

23:00 Kranba. FLOW DO TXOKO

23:00 Pa...Ya! MAIXA TA MALAKIAS

23:00 Txomin Barullo. ANOTHER CAPSULE DJS

00:30 Kranba. FOLLOW THE PARTY

00:30 Pinpilinpauxa. LAS FELLINI

SÁBADO 27 de AGOSTO

12:00 Pérgola. Bilbainadas: GAU PASA

12:00 Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música

13:00 Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

20:00 Sala Bilborock. XXXV Muestra Pop-Rock: SONG OF ANHUBIS // BLACKHEART (Rock Gothic Metal // Heavy Metal)

20:00 Plaza Nueva. Romería y Baile de la Era.

20:00 Plaza Circular. Verbena (Primer pase): OXABI.

20:30 La Encarnación. Rossini Abesbatza. (Euskadi)

21:00 Pérgola. DJ. Luis Carlos del Pozo

23:15 Plaza Circular. Verbena (Segundo pase): OXABI.

23:30 Abandoibarra. PASIÓN VEGA.

23:30 Plaza Nueva. ALAIN PÉREZ Y LA ORQUESTA (CUBA: Folk)

23:30 Pérgola. FORMULA V

24:00 Parque Europa. FFIESTAZO MEGASTAR FM + ADI BILBAO

Bilboko Konpartsak:

13:00 Hontzak. THE LONGBOARDS + MARIANITO ROCK

20:30 Pa...Ya! MOZKOR ALAIAK

23:00 Algara. DJ ELEPUNTO

00:30 Pinpilinpauxa. RAÚL

DOMINGO 28 de AGOSTO

12:00 Pérgola. Bilbainadas: MAPAMUNDI

12:00 Kiosko del Arenal. Concierto de la Banda Municipal de Música.

13:00 Plaza Nueva. GRAN ALARDE DE TXISTULARIS acompañado por el quinteto de metal y el coro San Antón con Xabier Solano (Etzakit y Esne Beltza).

13:00 Casco Viejo. Bilbainadas. BILBOTARRAK.

20:00 Plaza Nueva. Romería y baile de la Era.

Bilboko Konpartsak:

13:00 Hontzak. MY BASTARD FRIENDS

13:30 Txomin Barullo. MIKEY BOY

18:00 Kaskagorri. BERANDUEGI ERROMERIA

18:00 Kulturgune. HIJOS DE TU IGLESIA

18:00 Zaratas. DISKO JAIA