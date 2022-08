Sociedad ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI El Obispado de Bilbao investiga a 14 sacerdotes por presuntos abusos sexuales EITB MEDIA Publicado: 11/08/2022 17:46 (UTC+2) Última actualización: 11/08/2022 17:59 (UTC+2) Asimismo, el obispo de Bilbao, Joseba Segura, se ha mostrado convencido de que "habrá más casos" aunque reconoce que no verán la luz "bien porque las víctimas no quieren hablar o bien porque se han perdido". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Joseba Segura, en Radio Euskadi. Foto: EITB Media 21:26 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: 14 apaiz ikertzen ari da Bilboko Gotzaindegia ustez sexu abusuak egiteagatik

La comisión creada por el Obispado de Bilbao para investigar posibles casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia ha identificado a catorce sacerdotes como presuntos autores de abusos. Lo ha confirmado el obispo de Bilbao, Joseba Segura, en una entrevista en Radio Euskadi, hoy jueves.

Segura se ha mostrado convencido de que "habrá más casos", aunque algunos de ellos "nunca se sabrán, bien porque las víctimas no quieren hablar o bien porque se han perdido". "Lo importante es dar la oportunidad a las víctimas de que expresen su historia, no dudar de su verdad y reconocer su valentía para contarlo", ha destacado.

Respecto a la investigación sobre este mismo asunto que lleva a cabo el Defensor del Pueblo, el obispo ha asegurado que la Diócesis de Bilbao "colabora plenamente" con esa institución y se ha fijado el objetivo de que la opinión pública "no se quede con la percepción de que ocultamos información".

El obispo de Bilbao también se ha pronunciado sobre las últimas informaciones sobre el caso Gaztelueta, colegio vizcaíno del Opus Dei con un profesor condenado por abusos sexuales a un alumno. Tras la sentencia condenatoria, el padre de la víctima pidió por carta a la dirección del centro que "asumiera" lo ocurrido, y en la misiva de la contestación únicamente se habla de "verdad judicial". "Yo hubiera escrito otra carta, hubiera intentado que el profesor reconociera lo ocurrido, que no lo ha hecho, y me hubiera acercado a la familia... pero el Opus Dei tiene una gran autonomía", ha resaltado el obispo.

Ha relatado que ha manenido encuentros con víctimas de abusos sexuales y tras escucharles no tiene duda de que "lo que vivieron fue terrible". "No me he encontrado ninguna víctima que después de escucharle pueda poner en dudar su verdad", ha matizado.

El obispo ha afirmado que esta cifra de 14 personas le parece "bastantes" y considera que "hay más", pero no cree que "la proporción que hay aquí de curas depredadores, responsables de abusos, sea tan grande como ha habido en otras iglesias" como en los casos conocidos en Estados Unidos o Irlanda.