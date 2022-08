Sociedad ENTREVISTA Aburto destaca la normalidad en el arranque de Aste Nagusia EITB MEDIA Publicado: 22/08/2022 10:05 (UTC+2) Última actualización: 22/08/2022 10:53 (UTC+2) Entrevistado en Radio Euskadi, el alcalde de Bilbao ha realizado un balance positivo del segundo día de fiestas y ha asegurado que no ha habido denuncia de pinchazos, "aunque alguno se está investigando". Escuchar la página Escuchar la página

Juan Mari Aburto. Foto: Radio Euskadi.

Euskaraz irakurri: Aburtok normaltasuna nabarmendu du Aste Nagusiaren hasieran

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha destacado la normalidad en el segundo día de fiestas y ha realizado un balance positivo del arranque de fiestas. Asimismo, ha asegurado que en las últimas horas no ha habido denuncia de pinchazos, aunque "alguno se está investigando".

Entrevistado en Radio Euskadi, el alcalde de Bilbao ha dicho que "como siempre pasan cosas, porque hay que tener en cuenta la cantidad de gente que hay en la calle, pero el balance es positivo". Aburto ha contabilizado en 40 000 las personas que acudieron al chupín de fiestas, así como la "locura de gente", cerca de 150 000 personas, que disfrutó ayer por la tarde del Desfile de la Ballena.

En este sentido, Aburto ha destacado la colaboración entre el Ayuntamiento y Bilboko Konpartsak, así como entre Ertzaintza y Policía Municipal. A este respecto ha informado de que esta noche se ha producido la entrada de la Policía Municipal en el recinto festivo.

No obstante, ha afirmado que la normalidad ha sido predominante en los primeros días de las fiestas más caras de la historia. "Como todas las ciudades estamos recuperando la vida y era importante recuperar el icono más gráfico de la ciudad: recuperar la Aste Nagusia", ha dicho. En ese sentido, ha asegurado que el medio millón de euros más invertido "es un dinero bien gastado".

Toros

Preguntado por la prohibición de las corridas de toros en Aste Nagusia de San Sebastián, el alcalde ha explicado que los toros en Bilbao son un acto privado, y que "hay muchas actividades privadas que no están organizadas por el Ayuntamiento de Bilbao, y no solo los toros". Aburto ha destacado que "los toros no reciben subvención, y que es una gestión privada. Preguntado por si acudirá a los toros, Aburto ha asegurado que no es taurino, ni antitaurino, y ha explicado que si tiene tiempo y puede se acercará un día.

Tasa de turismo

En cuanto a la tasa turística que pretende implantar el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, Aburto ha dicho estar convencido de que "Goia ha hecho un diagnóstico para establecerla", y ha destacado que San Sebastián tiene una realidad que no es la de Bilbao. En ese sentido, ha dicho que Bilbao no está en la misma situación que San Sebastián, y ha añadido que "hace 30 años nadie venía a pasar unos días a Bilbao, y hoy si vienen".

Aburto ha asegurado que Bilbao es "una ciudad atractiva que hace que la gente venga a vernos. Buscamos turismo sostenible, de calidad, vinculado a la cultura y la gastronomía".

Septiembre complicado

Preguntado por la complicada situación económica que vivimos, Aburto ha asegurado que "estamos obligados a trasladar información veraz, pero también a generar esperanza". Ha destacado que "la manera adecuada de afrontar las incertidumbres es a través de la colaboración interistitucional y política con todos los grupos, así como la colaboración público-privada".

En ese sentido, ha recordado que "estamos en buena situación para afrontar momentos de crisis; la ausencia de deuda nos permite actuar con responsabilidad y decisión".