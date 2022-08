Sociedad Pinchazos La Ertzaintza investiga hasta ahora 67 casos de pinchazos en Euskadi Agencias | EITB MEDIA Publicado: 24/08/2022 13:57 (UTC+2) Última actualización: 24/08/2022 14:18 (UTC+2) Principalmente se trata de agresiones contra mujeres, y tan solo la mitad aproximadamente han sido denunciadas formalmente. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Foto de archivo de las fiestas del Puerto Viejo en Algorta. EITB Media. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Ertzaintza 67 ziztada ikertzen ari da orain arte Euskadin

Noticias (1) La Ertzaintza publica recomendaciones a seguir para las víctimas de pinchazos

La Ertzaintza tiene registrados 67 casos de pinchazos en Euskadi, principalmente a mujeres, desde que comenzaron este tipo de agresiones, de los que tan solo la mitad aproximadamente han sido denunciados formalmente.

Así lo ha dado a conocer ese miércoles el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, en la Cadena Ser, donde también ha señalado que los delitos de todo tipo contabilizados en el transcurso de las fiestas de Bilbao entran dentro de lo "previsible" en unas celebraciones que congregan a gran número de gente.

Respecto al fenómeno de los pinchazos a mujeres, ha revelado que desde que comenzó a aparecer a mediados del pasado mes de julio, la Ertzaintza tiene registrados 67 casos en toda Euskadi de los cuales unos 30-31 han acabado en denuncia formal.

En el caso de las agresiones de este tipo perpetradas en las fiestas de Bilbao, las que se tienen contabilizados hasta hoy son 25 ataques, de los cuales sólo 5 han acabado en denuncia.

Erkoreka ha señalado que no se ha detenido a nadie todavía por estos hechos en Euskadi y que es un fenómeno "extraño" que "no tiene una respuesta policial y social clara" y "al que no sabemos dar explicación".

"Nadie sabe exactamente a que obedece este fenómeno de los pinchazos, porque está constatado que en su inmensa mayoría no tienen nada que ver con sumisión química de la víctima, y en algunos casos ha habido percepciones equivocadas de mujeres que pensaron que habían sufrido un pinchazo y después de la intervención del personal sanitaria arrojó resultado negativo".

"Por tanto, no hay una interpretación clara sobre lo que este asunto puede estar representando" y ha agregado que, aunque muy minoritariamente, también han afectado a algunos hombres; dos, en el caso de Bilbao.

Además, "tampoco hay ni un solo caso en el que haya habido una persona que haya visto a otra pinchar a nadie, ni las cámaras lo han registrado y fíjese que hay cámaras en los entornos urbanos que han contribuido a esclarecer muchísimos casos de infracciones en la vía pública".