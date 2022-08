Sociedad Entrevista Izaskun Landaida: "Desde el momento en que hay un solo caso, no podemos hacer valoraciones positivas" O. P. | EITB Media Publicado: 29/08/2022 10:00 (UTC+2) Última actualización: 29/08/2022 10:42 (UTC+2) La Directora de Emakunde destaca el esfuerzo que se ha hecho en los municipios para luchar a favor de una fiestas igualitarias y sin violencia machista. Según Landaida, las agresiones y pinchazos demuestran que hay que seguir trabajando. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Izaskun Landaida.EITB. Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Izaskun Landaida: "Kasu bakar bat dagoen unetik, ezin dugu balorazio positiborik egin"

Recién terminada la Aste Nagusia de Bilbao y pasadas muchas de las fiestas de verano de los pueblos, la directora de Emakunde, Izaskun Landaida, ha destacado en una entrevista Euskadi Irratia que no se puede hacer una valoración positiva de las fiestas si se produce un solo caso de violencia machista.

No obstante, ha destacado el trabajo que se ha hecho en favor de unas fiestas igualitarias y libres de violencia machista desde los Ayuntamientos, los grupos feministas de los pueblos y las comisiones de fiestas durante el verano en el que se han recuperado muchas de las fiestas, recordando que Emakunde también lanzó a principios de verano una guía para este fin.

Ha destacado que Emakunde mantiene una "buena relación" con los diferentes movimientos feministas. En el contexto de las fiestas, en concreto, opina que "en cada pueblo puede haber situaciones diferentes, pero es imprescindible la colaboración; cada uno tiene su espacio pero todos tenemos el mismo objetivo, unas fiestas basadas en la igualdad y libres de violencia".

En cuanto a los pinchazos, Landaida cree que, aunque "al principio se creó un punto de alarma", "se ha conseguido reconducir la situación entre todos y todas". En su opinión, "aún sin sumisión, la de los pinchazos no deja de ser otra modalidad de violencia, porque busca extender el miedo". Cree que es importante dar información y explicar cuál es la situación, pero "con rigor", para no alimentar el miedo.

También ha explicado que es importante que la sociedad identifique ya la violencia machista como un "problema de la sociedad" y no como algo que sufren las mujeres "de modo individual", de manera que, si es un problema de la sociedad, la solución "requiere de una respuesta y un compromiso también como sociedad sociedad".

El hecho de que en el primer semestre se hayan duplicado las consultas en el teléfono del Departamento de Igualdad SATEVI para delitos de libertad sexual refleja, a juicio de Landaida, "una mayor sensibilización y concienciación social". "Las mujeres conocen mejor sus derechos" e identifican más fácilmente situaciones de violencia contra ellas, por lo que "deciden dejarlas en manos de profesionales y denunciar esas situaciones".

Landaida ha añadido que "si lo analizamos con perspectiva, no podemos olvidar que estos casos antes se gestionaban en el ámbito privado y ahora han pasado al ámbito público, lo que supone un salto cualitativo".

Sin embargo, tiene claro que, aunque hay avances, "la violencia contra las mujeres es un problema estructural, en cuya raíz está la desigualdad, y eso hay que corregirlo", ha precisado.

Preguntada por la ley del Solo sí es sí y sobre el apartado de la prostitución, que finalmente no se ha recogido en la ley, Landaida reconoce que es "un tema complicado". Ha recordado que desde Emakunde impulsan unas relaciones basadas en la igualdad y la libertad, y que en la prostitución estas relaciones no se basan en la igualdad, "sino en el poder, es algo que no podemos naturalizar". Así, se ha pronunciado a favor de la abolición de la prostitución.

Asimismo, ha destacado que muchas de las mujeres que trabajan en este sector son mujeres "en situación vulnerable" y que "muchas que no tienen otra opción", por lo que ha considerado "imprescindible dar una respuesta adecuada, como sociedad, a quienes están en esta situación".