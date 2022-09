Sociedad ABUSOS SEXUALES El Defensor del Pueblo atiende a 201 víctimas de abusos sexuales en la Iglesia en dos meses EITB MEDIA Publicado: 13/09/2022 13:16 (UTC+2) Última actualización: 13/09/2022 13:57 (UTC+2) Ángel Gabilondo ha señalado que están satisfechos con el ritmo de llegada de los testimonios y con la cantidad de víctimas que se han dirigido" a ellos. Los expedientes incoados hasta ahora corresponden mayoritariamente a hombres. Escuchar la página Escuchar la página

Un total de 201 víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica española han contactado con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, durante los dos meses que lleva operativa la Unidad de Atención a las Víctimas (UAV).

Así ha señalado el Defensor del Pueblo en un comunicado, quién ha detallado que los expedientes incoados hasta ahora por esta unidad corresponden mayoritariamente a hombres (167) y el resto (34), a mujeres. De ellos 67 han sido entrevistadas por los técnicos especializados de la UAV.

Ahora, estos datos han sido trasladados este martes por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a la Comisión Asesora creada por él mismo para elaborar un informe que elevarán al Congreso de los Diputados.

Gabilondo ha asegurado que están "satisfechos con el ritmo de llegada de los testimonios y con la cantidad de víctimas que se han dirigido" a ellos, pero ha insistido en que "lo que realmente importa y preocupa, más que el número, es escuchar a las víctimas y hacerlo con respeto, con seriedad, con discreción y con confidencialidad".

La tarea de la Comisión Asesora, ompuesta por 17 expertos externos, además del propio Defensor y sus adjuntas primera y segunda, será "determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder", según ha informado Gabilondo.

No obstante, ha señalado que "no es un tribunal" ni se trata de llegar a elaborar una "sentencia". Por ahora, el Defensor del Pueblo no ha concretado ninguna fecha límite para entregar el informe porque quiere escuchar a todas las víctimas.