La NASA estrella con éxito la nave Dart contra un asteroide para tratar de desviarlo

La NASA ha hecho historia este lunes al conseguir que una nave se estrellara a toda velocidad contra un asteroide con el objetivo de desviar su trayectoria, en lo que supone "una prueba vital para que la Tierra pueda defenderse en el futuro de peligrosos objetos espaciales".

A las 19:14 hora local del este de Estados Unidos (01:14 horas en Euskal Herria), la nave conocida como Dart (dardo en inglés) se ha estrellado a una velocidad de 6,6 kilómetros por segundo contra la superficie del asteroide Dimorphos, ubicado a unos 11 millones de kilómetros de la Tierra.

Aunque el impacto ha podido verse en la retransmisión en directo de la NASA, los científicos tendrán que esperar días o incluso semanas para ver si la nave no tripulada ha logrado alterar ligeramente la órbita del asteroide.

Es la primera vez en la historia de la humanidad que se intenta cambiar la trayectoria de un cuerpo celeste, en un intento de proteger a la Tierra de asteroides similares al que hace 66 millones de años provocó la extinción de los dinosaurios.

IMPACT SUCCESS! Watch from #DARTMIssion’s DRACO Camera, as the vending machine-sized spacecraft successfully collides with asteroid Dimorphos, which is the size of a football stadium and poses no threat to Earth. pic.twitter.com/7bXipPkjWD