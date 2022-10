Sociedad Alimentación Más allá del marketing, el único "superalimento" es la leche materna Mikel Domínguez | EITB Media Publicado: 07/10/2022 07:33 (UTC+2) Última actualización: 07/10/2022 09:50 (UTC+2) La publicidad se encarga de vendernos las bondades de los llamados "superalimentos", ¿pero qué hay de cierto? Hablamos con la nutricionista Miren Hernández. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri: "Superelikagaiak", marketinetik haratago

En la salud y la alimentación no existen milagros, como tampoco hay "superalimentos" que nos vayan a solucionar la dieta. Muchas veces recibimos información sobre alimentos maravillosos que, de tanto nutriente que tienen, con solo ingerirlos lograremos estar sanos. Pero cuidar nuestra alimentación va mucho más allá.

Estos "superalimentos" pueden ser ricos en macronutrientes, como proteínas, grasas o carbohidratos, de buena calidad, o micronutrientes, como vitaminas o minerales, pero nunca tendrán un efecto milagroso. La nutricionista Miren Hernández explica que, si bien pueden ser "muy interesantes para consumir frecuentemente", no tienen ningún superpoder, como su nombre indica, a no ser que se lleve una dieta saludable y equilibrada.

Su nombre no es más que marketing. "Son alimentos saludables, y está muy bien incluirlos en la dieta, siempre y cuando nos sienten bien y nos gusten". Pero Hernández advierte: "A todos tampoco tenemos que incluírselos en la dieta porque se hayan puesto de moda".

"Para llevar una alimentación saludable no solo tenemos que basarnos en alimentos que tienen muchos nutrientes o son muy beneficiosos, como estos que ahora se llaman 'superalimentos'", sino que tenemos que llevar una dieta equilibrada, "con una base de productos de calidad", tanto de aquellos con más nutrientes respecto a su cantidad, como de "otros alimentos que al final harán que tengamos un balance" y, en definitiva, cubramos todas las necesidades, tanto globales como las personales de cada individuo.

Además, muchos de estos alimentos bien publicitados, siempre interesadamente, "vienen de la otra parte del mundo", lo que conlleva un gasto personal y un coste medioambiental que podría ahorrarse fácilmente. "Es mucho más interesante consumir productos de cercanía como los huevos, el pescado azul, muchas verduras, algunas semillas, frutos rojos… Los tenemos en nuestra zona, tienen propiedades muy interesantes y también podrían llamarse 'superalimentos'".

Al final, no es más que una cuestión de marketing, pues el único "superalimento" real es la leche materna, porque, a nivel químico, tiene todos los nutrientes más importantes. Y sin embargo, "hay veces que existen dificultades" para tomarla, "y no por eso los bebés van a tener problemas o va a ser peor".

Avena Cereal que se ha puesto más de moda en los últimos años por su alto contenido en fibra.

La avena es un cereal que tiene alto contenido en fibra, en algunos micronutrientes y en carbohidratos. Simplemente, se ha puesto de moda en los últimos años, por encima de otros cereales como el trigo o el arroz que eran más conocidos en el pasado.

QUINOA Considerado un pseudocereal, tiene de diferente su alto contenido en proteínas respecto a los cereales. No tiene gluten, así que es apto para celiacos.

La quinoa se considera un pseudocereal. Además de mucho carbohidrato, tiene de diferente tiene su alto contenido en proteínas, mayor que otros cereales como el trigo. Como no tiene gluten, es apto para celiacos.

MIJO Carbohidrato que no se consumía mucho aquí. No tiene gluten, así que es apto para celiacos.

El mijo es otro carbohidrato que antes no se consumía en nuestra zona. El hecho de que se haya integrado poco a poco en nuestro día a día corresponde a otra moda más. Tampoco tiene gluten, así que es apto para celiacos.

AZUKI Legumbre con bastante fibra y proteína vegetal. Cultivada en Oriente, quizá se ha traído por la moda de la comida asiática.

El azuki es una legumbre con bastante fibra. Es un tipo de proteína vegetal, como las alubias o judías. Se cultiva en Oriente, y la moda de la comida asiática lo ha traído hasta aquí.

JENGIBRE Raíz con muchos beneficios para la salud como antiinflamatorio, pero para ello habría que consumirlo en cantidades muy altas.

El jengibre es una raíz con muchos beneficios para la salud, sobre todo antiinflamatorios o para bajar la tensión arterial, por ejemplo. Es muy recomendable añadirlo a nuestra dieta, pero, como pasa con la cúrcuma, su composición es interesante cuando lo consumimos en altas dosis. "Esto no significa que no lo consumamos porque si no llego a cierta cantidad no va a ser recomendable, sino que los beneficios que se venden son publicidad, pues tendríamos que estar consumiendo cantidades muy altas", explica Miren Hernández. Para ello existen las cápsulas que aumentan su concentración.

Tofu Soja, un tipo de proteína vegetal, apta para quienes siguen una dieta vegetariana o vegana.

El tofu es soja, un tipo de proteína vegetal que ayuda a cubrir las necesidades diarias a las personas que siguen una dieta vegetariana o vegana. No se considera un superalimento.

CHÍA Semilla rica en ácidos omega 3 y proteína vegetal. Pero hay que tener en cuenta que hay que comerla hidratada, cocinada o triturada.

La chía son unas semillas ricas en ácidos omega-3, algunas vitaminas y con alto contenido en proteínas vegetales, por lo que también son recomendables para vegetarianos y veganos. Los ácidos grasos omega-3 son muy beneficiosos para la salud, pues es importante que el balance entre este tipo de ácidos grasos y los omega-6 sea favorable a los primeros. En este caso, hay que tener en cuenta que las semillas tendrán que estar hidratadas, cocinadas o trituradas para poder absorber todos los nutrientes.

BAYAS DE GOJI Fruta con muchas vitaminas, con beneficios para la salud en grandes dosis.

Las bajas de Goji son frutas con mucha tradición en la medicina china. Parece tener beneficios para la salud en grandes dosis.

ESPIRULINA Y CLORELA Algas con muchas vitaminas B y omega 3. Tienen poder saciante, así que regulan el apetito.

Este tipo de algas contienen muchas vitaminas B y ácidos grasos omega-3. Además, tienen poder saciante, con lo que regulan el apetito o el consumo de otros productos menos saludables o recomendables.