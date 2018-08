Sociedad

Multa de 400 euros

Condenan a José Padilla a 7 meses por agredir a agentes de Hondarribia

Redacción

05/06/2012

En julio de 2010, el torero intentó pegar a unos agentes locales de Hondarribia que pretendían someter al conductor de su automóvil a un test de alcoholemia.

El diestro Juan José Padilla ha sido condenado hoy a una pena de siete meses de cárcel y a abonar una multa de 400 euros por golpear a unos agentes locales de Hondarribia (Gipuzkoa) que pretendían someter al conductor de su automóvil a un test de alcoholemia.



Durante el juicio por estos hechos celebrado esta mañana en Donostia-San Sebastián, el letrado del torero, que ha declarado por videoconferencia desde Jerez de la Frontera (Cádiz), ha alcanzado un acuerdo de conformidad con la fiscal, por el que el diestro ha asumido los hechos.



De esta manera, el Ministerio Público, que demandaba inicialmente un año y ocho meses de cárcel y una multa de 1.800 euros por un delito de atentado y una falta de lesiones, ha rebajado su petición hasta los siete meses de prisión y los 400 euros de multa.



La fiscal ha apreciado asimismo la concurrencia en el caso de las atenuantes de embriaguez y de reparación del daño causado ya que el torero, que ha comparecido con americana, corbata y su característico parche en el ojo producto de la grave cogida que sufrió el pasado 7 de octubre, había consignado en la cuenta del juzgado la cantidad que se le demandaba en este procedimiento, en concepto de responsabilidad civil.



No obstante el cumplimiento de la pena de cárcel le ha sido suspendida por el juez con la condición de que no vuelva a delinquir durante tres años, ya que no cuenta con antecedentes penales y cumplirse el requisito de que la condena impuesta es inferior a los dos años.





Sucedió en julio de 2010



Los hechos se produjeron sobre las 3:30 horas del 17 de julio de 2010, cuando los agentes intentaron hacer la prueba de la alcoholemia al chófer del coche en el que Padilla viajaba como copiloto.



El texto de la Fiscalía precisa que en ese momento, el torero, que tenía levemente afectadas sus condiciones por la ingesta de bebidas alcohólicas, "golpeó" el aparato para "evitar" que el conductor" fuera sometido al test e "inmediatamente" golpeó también al agente que portaba el etilómetro, al tiempo que adoptaba "una posición agresiva".



"En ese momento, pese a la oposición de los agentes, el acusado bajó del vehículo de forma intimidatoria y violenta e intentó golpearles, por lo que tuvo que ser reducido a la fuerza".



Como consecuencia de estos hechos, una policía "sufrió lesiones consistentes en tendinitis en el hombro derecho, que no requirió para su sanidad tratamiento médico alguno" pero que tardó en curar 30 días en los que estuvo impedida para sus labores habituales.