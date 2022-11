Sociedad Osakidetza Un juzgado ordena paralizar el traslado del Servicio de Cirugía Cardíaca de Basurto a Cruces Agencias | EITB Media Publicado: 07/11/2022 16:11 (UTC+1) Última actualización: 07/11/2022 16:48 (UTC+1) Contra este auto no cabe recurso. Basurto Birizik ha mostrado su satisfacción por la decisión judicial, aunque "son prudentes y cautos y no echan las campanas al vuelo". El Departamento de Salud ha mostrado su "sorpresa" por el auto. Escuchar la página Escuchar la página

Un juzgado ha ordenado paralizar, de forma cautelar, el cierre del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital de Basurto (Bilbao), así como el traslado de su personal al Hospital de Cruces (Barakaldo). Contra este auto no cabe recurso.

El Juzgado de lo Contencioso-Administratuvo número 1 de Vitoria-Gasteiz ha publicado un auto, con dicha decisión adoptada a petición de los médicos de Cardiología de Basurto contra la orden de Osakidetza que establecía dichos cierre y traslado para el próximo 17 de noviembre.

Esta "suspensión cautelar urgente", que estará vigente mientras se sustancia el procedimiento principal de demanda presentado por los médicos, se justifica en que, de no concederse, existirían "perjuicios irreparables tanto para los recurrentes como para terceros (pacientes)".

Según se argumenta, si el servicio "se cierra y se desmonta, deja de existir" y si finalmente se admite la demanda en sentencia firme "será poco menos que imposible volverlo a montar desde cero".

"Se crearían situaciones jurídicas irreversibles que harían ineficaz la sentencia", según se indica.

Basurto Bizirik: "Contempla la posibilidad de que podamos tener razón

Sin esta medida cautelar, una futura sentencia a favor de los demandantes también afectaría a la oferta docente y a los trabajos de investigación del citado servicio y este perjuicio "sería irreparable de manera económica".

La resolución también tiene en cuenta los "perjuicios" para los pacientes y cita a la Sociedad Española de Cardiología, que ha concluido que existe mayor mortalidad de pacientes cardíacos cuando ingresan en hospitales sin servicio de cirugía cardíaca.

La plataforma Basurto Birizik ha mostrado su satisfacción por la decisión judicial, aunque "son prudentes y cautos y no echan las campanas al vuelo", dado que se trata de una "suspensión cautelar hasta que se pueda resolver el auto judicial".

El médico adjunto del Servicio de Cardiología y representante de la plataforma, Javier Rekondo, ha afirmado que el auto "les ha llenado de alegría", en la medida en que "contempla la posibilidad de que podamos tener razón, se tramite la demanda y se avance hacia una suspensión más definitiva del traslado de la cirugía".

No obstante, ha subrayado que "son prudentes y cautos" porque, "en realidad", se trata de una suspensión cautelar "hasta que se pueda resolver la demanda judicial". "No quiere decir más que eso, estamos contentos porque no se haya desestimado de entrada, pero tampoco lanzamos las campanas al vuelo, en el sentido de que es una suspensión cautelar y ahora se tendrá que resolver la demanda", ha reconocido.

Por su parte, el Departamento de Salud y la Dirección General de Osakidetza han mostrado su "sorpresa" por el auto en una nota.

En primer lugar, porque "el juzgado entra a determinar cuestiones de fondo sobre la necesidad o no de trasladar este servicio, un asunto de carácter de gestión asistencial, cuestión que corresponde precisamente al Departamento y a Osakidetza como garantes de la prestación sanitaria a través de los servicios que configuran el sistema sanitario de Euskadi, competencia exclusiva del poder ejecutivo". En segundo lugar, porque no cabe opción de recurso.

El Departamento de Salud ha aclarado que la Cirugía Cardiaca "ni desaparece ni se cierra". Osakidetza presentará sus alegaciones en el juzgado para argumentar "el porqué de la toma de esta decisión y explicar los pasos dados para su consecución a la espera de que la jueza los tome en consideración".