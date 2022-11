Sociedad Audiencia de Cantabria El juicio por el crimen de Castro Urdiales continúa hoy con el testimonio de la acusada y ocho testigos E.G | EITB Media Publicado: 08/11/2022 09:40 (UTC+1) Última actualización: 08/11/2022 09:55 (UTC+1) Carmen Merino, quien ayer negó haber entregado una caja con el cráneo de su pareja a una amiga, terminará hoy con su declaración. A continuación, hablarán las mujeres que hallaron el cráneo del hombre meses después. Escuchar la página Escuchar la página

El juicio por el crimen del vizcaíno de 67 años, Jesús Mari Baranda, cuyo cráneo fue hallado en 2019 en Castro Urdiales (Cantabria), continuará este martes con la parte final del testimonio de la acusada, Carmen Merino —comenzó a declarar ayer— y las declaraciones de ocho testigos.

Merino negó ayer haber entregado una caja con el cráneo de su pareja a una amiga, y aseguró que se trataba de "un neceser con juguetes sexuales". No obstante, meses después, esa mujer encontró el cráneo de Baranda. La acusada respondió unicamente a preguntas de su abogado, y su defensa ya ha anunciado que no contestará ni al fiscal ni a la acusación particular, pero sí, si tienen preguntas, a los personas del jurado.

Un jurado popular compuesto por nueve personas juzga desde ayer a la mujer, que está acusada de asesinar y descuartizar a su pareja en 2019. La Fiscalía pide para ella una condena de 25 años de cárcel con inhabilitación absoluta durante todo ese tiempo, mientras que la acusación particular opta por la prisión permanente revisable, y subsidiariamente la solicitada por el ministerio público. La defensa considera que es inocente y reclama la libre absolución.

Tras su testimonio, será el turno de los testigos. Entre los citados a declarar hoy, están precisamente las dos mujeres que hallaron el cráneo de Baranda en septiembre de 2019, tras advertir de que salía un olor muy fuerte de la caja.