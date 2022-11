Sociedad MANIFESTACIÓN Vecinos de Pamplona denuncian "la impunidad" del ataque de los ultras del Barça a un bar de Iturrama AGENCIAS | EITB MEDIA Publicado: 12/11/2022 09:37 (UTC+1) Última actualización: 12/11/2022 09:38 (UTC+1) Los manifestantes han denunciado la "impunidad" del ataque porque es "impensable" que un grupo de "40 fascistas encapuchados lleguen a Pamplona a plena luz del día, destrocen un bar y no pase nada". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Pancarta de la manifestación del viernes por la noche en el barrio de Iturrama. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Barçako ultrek Iturramako taberna bati egindako erasoaren "inpunitatea" salatu dute Iruñeko bizilagunek

Cientos de personas se han movilizado este viernes por las calles del barrio pamplonés de Iturrama en contra del ataque que sufrió el martes el bar Ezpala antes del partido de Osasuna a manos de ultras del Barcelona.

La marcha transcurrió por las calles del barrio bajo los lemas "Ezpala Aurrera" o "Ez, ez, ez, faxismorik ez" (No, no, no, fascismo no) y fue seguido por un gran despliegue policial hasta acabar en la plaza trasera del bar Ezpala.

Tras ella, se procedió a la lectura de un comunicado en el que denunciaron la "impunidad" del ataque porque es "impensable" que un grupo de "40 fascistas encapuchados" lleguen a Pamplona a plena luz del día y destrocen un bar y "no pase nada".

Añadieron que "no es un ataque aislado" porque el bar ha sufrido "numerosas redadas siempre con un gran despliegue policial que solo busca intimidar". "Contra el movimiento popular, la policía. Y contra el fascismo, un barrio organizado", señalaron. "Los fascistas no tienen ningún lugar en este barrio y ante ataques como este, responderemos con firmeza".

Los concentrados manifestaron su solidaridad con los trabajadores del bar Ezpala y con las personas que fueron agredidas el martes antes del partido de fútbol entre Osasuna y Barcelona.