Sociedad Bizkaia Llaman a no participar en la feria agrícola de Leioa con la esquela de la vaca fallecida hace un año T.S.J. | EITB MEDIA Publicado: 11/12/2022 17:59 (UTC+1) Última actualización: 11/12/2022 17:59 (UTC+1) El animal falleció tras precipitarse a la carretera de La Avanzada. El movimiento animalista de la localidad ha recordado el aniversario de su muerte con una esquela en la que invitan a "no participar del sufrimiento animal".

Este domingo la localidad de Leioa (Bizkaia) ha celebrado su tradicional feria agrícola y ganadera, donde han podido verse numerosos animales, y ante cuya participación el movimiento animalista de la localidad ha querido mostrar su censura a través de una original iniciativa que ha llamado la atención de los y las vecinos y vecinas: han creado una esquela para recordar el primer aniversario de la muerte de un vaca en esa misma feria en 2021, y han invitado a "no participar del sufrimiento animal". El animal falleció tras precipitarse a la carretera de La Avanzada, asustada, intentando escapar del camión que la había trasladado hasta la feria.

"El 12 de diciembre de 2021, hace un año, falleció la vaca alias Esperanza. Esperanza fue metida en un camión oscuro junto a otros animales y transportada a Leioa, un núcleo urbano lejos de su hábitat. Multitud de gente la observaba. Los nervios y la incertidumbre de no saber cuál era el fin, ni qué más le estaba por venir, le llevaron al intento, con final trágico, de escapar. Presa del pánico, Esperanza saltó del puente a la carretera de La Avanzada. Una vaca murió. No hubo daños a terceros ni a bienes. Este año la feria agrícola se repite y, con ella, también el sufrimiento de Esperanza y sus iguales", dice la esquela.

"Nosotras no te olvidamos. Nosotras seguimos luchando para que se os trate con dignidad. No participaremos en estos espectáculos vejatorios, ni enseñaremos a vuestros hijas, hijos e hijes que ver a los animales así es bonito, porque no está bien. Porque les enseñaremos respeto y empatía. Te invitamos a reflexionar antes de participar en la feria", ha finalizado.