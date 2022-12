Sociedad Ley del ''Solo sí es sí'' El Gobierno de España pacta una enmienda que supone un "ajuste técnico" para la ley del "Solo sí es sí" EITB MEDIA Publicado: 13/12/2022 17:40 (UTC+1) Última actualización: 13/12/2022 18:21 (UTC+1) En la exposición de motivos de su propuesta de ley para derogar el delito de sedición y modificar el de malversación, PSOE y Unidas Podemos han introducido una enmienda que servirá como guía para los jueces para interpretar la ley del "Solo sí es sí", si bien no será vinculante. Escuchar la página Escuchar la página

El PSOE y Unidas Podemos, los dos partidos que forman el Gobierno de España, han introducido, en la exposición de motivos de su propuesta de ley para derogar el delito de sedición y modificar el de malversación, una enmienda que servirá como guía para los jueces para interpretar la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como ley del "Solo sí es sí", si bien no les vinculará a la hora de aplicar la nueva norma como consideren oportuno.

Según han explicado fuentes jurídicas, la enmienda de modificación presentada en el marco de la exposición de motivos no es normativa, sino interpretativa, lo que se traduce en que sirve de guía, pero no obliga a los jueces. Sería diferente si fuese una enmienda al articulado, pero PSOE y Unidas Podemos no han llegado hasta allí, sino que se han quedado en el apartado de la exposición de motivos.

La Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual ha provocado que el delito de agresión sexual absorba al de abuso sexual, lo que significa que un delito que hasta ahora recogía una conducta más grave incorpore una de menor gravedad, por lo que la horquilla penal también se ha ampliado, para abarcar todo el abanico de comportamientos penados ahora como agresión sexual. El número de condenados que se ha visto beneficiado por el nuevo marco de penas que recoge la ley del 'Solo sí es sí' asciende al menos a 57, entre revisiones de condena a la baja (53) y sentencias posteriores en aplicación de la norma (4), y un total de 12 personas han sido excarceladas.

PSOE y Unidas Podemos lo han valorado

Desde el PSOE aseguran que, con la enmienda, "los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno facilitan la interpretación del derecho transitorio de acuerdo con la jurisprudencia consolidada, para una aplicación correcta de las modificaciones del Código Penal; entre ellas, algunas recientemente aprobadas, como la Ley de Libertad Sexual".

Fuentes de Unidas Podemos subrayan que el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España ha estado implicado en las conversaciones, y que la nueva redacción "busca aclarar a los jueces que la voluntad del legislador, a modo de recomendación, es que, en caso de revisión de condenas, se mantengan las penas impuestas".

En paralelo, la portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha afirmado que el Ejecutivo al que pertenece sigue a la espera de que el Tribunal Supremo unifique doctrina sobre la aplicación de la ley del "Solo sí es sí". Según Rodríguez, la enmienda introducida busca "reforzar lo que venía siendo la interpretación habitual en ese régimen transitorio de una legislación penal a otra".