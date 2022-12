Sociedad Migración Zaporeak necesita socios para seguir dando de comer a los refugiados de Lesbos EITB Media Publicado: 14/12/2022 13:09 (UTC+1) Última actualización: 14/12/2022 13:50 (UTC+1) El dinero que tienen para preparar las comidas para las personas del campamento Kara Tepe se terminará en febrero. Necesitan 70 000 euros al mes. Escuchar la página Escuchar la página

Zaporeak, en Lesbos. Imagen de un vídeo de EITB Media

Zaporeak ha puesto en marcha una campaña de captación de socios, ya que el dinero que tienen para dar de comer a las personas que se encuentran en el campo de refugiados de Lesbos (Grecia) se les agotará en febrero.

El presupuesto de 2023 ronda el millón de euros. Por lo tanto, necesitan 70 000 euros al mes. Y para lograr ese dinero, son necesarios más socios que formen parte de la asociación.

Zaporeak da entre 1300 y 1500 comidas diarias en el campamento. Según explica Peio García Amiano, se trata de "una comida digna para que los refugiados, por lo menos, tengan un momento de satisfacción y de alegría al día. Por eso, piensas, 'yo no puedo dejar a esta gente tirada aquí, tenemos que seguir dando'".

Según han explicado los responsables del proyecto, hasta el momento se financiaba con donaciones de particulares, empresas e instituciones. La aportación ciudadana era la más importante, pues llega al 70 %.

Ahora, sin embargo, han dado el paso de captar socios para poder seguir con su labor en la isla de Lesbos. De esta manera, Zaporeak pide a la ciudadanía un compromiso más estable, con el abono de una cuota.

Para el cocinero Juan Mari Arzak, que también participa en el proyecto, "hay que hacerse socios", porque "si no, no hay money, y si no hay money, mal andamos".

El proyecto ha puesto varias vías para hacerse y socio y apoyar al proyecto. Habrá opción en las actividades que Zaporeak organiza, así como, dentro de unos días, en zaporeak.eus.