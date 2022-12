Sociedad Infancias rotas El religioso pederasta de Bermeo también cometió abusos en el colegio Berrio-Otxoa de Santutxu EITB MEDIA Publicado: 15/12/2022 07:00 (UTC+1) Última actualización: 15/12/2022 07:00 (UTC+1) EITB ha tenido constancia de al menos tres casos de abusos sexuales en este centro por parte del exdirector del colegio San José de Bermeo, que ejerció en el barrio bilbaino tras dejar la localidad marinera. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri: Bermeoko pederastak Santutxuko Berrio-Otxoa ikastetxean ere egin zituen sexu abusuak

Más información sobre la investigación de abusos sexuales a menores, a las 14:00 en el Gaur Egun de ETB1 y a las 15:00 en el Teleberri de ETB2

El religioso que abusó sexualmente de niños y niñas en el colegio Menesiano San José de Bermeo hace 40 años también cometió abusos en el colegio Berrio-Otxoa de Santutxu (Bilbao), adonde fue trasladado tras su estancia en Bermeo, según ha podido saber EITB, que ha tenido constancia de al menos tres casos en el centro bilbaíno, aunque probablemente sean más.

Una investigación del periodista de EITB Asier Sánchez sacó a la luz el pasado mes de febrero los abusos sexuales que el exdirector del colegio San José de Bermeo, el hermano Felipe, cometió entre el alumnado entre finales de la década de los 70 y principios de los 80. Hasta la fecha, EITB ha tenido constancia de al menos 13 casos.

Ahora, exalumnos del colegio Berrio-Otxoa de Santutxu han decidido dar el paso de contar su historia tras conocer los testimonios publicados por EITB en febrero. Ellos, todos hombres, también relatan agresiones sexuales por parte del hermano Felipe, que ejerció en este centro menesiano entre 1982 y 1988 como tutor y director de EGB.

EITB, que tiene constancia de al menos tres casos, ha hablado con Iñaki (nombre ficticio), quien tenía 9 años cuando fue víctima del religioso pederasta: "Se ganaba el cariño de los críos, y cuando ya te tenía, te llevaba al despacho, te sentaba en las piernas, te daba caricias, besitos…".

El hermano Felipe convenció a sus padres para que repitiera curso. "En realidad, la conclusión a la que he llegado es que quería tenerme un año más dándome caricias en su despacho de vez en cuando", ha explicado.

Años después de sufrir los abusos, ya con 17-18 años, Iñaki volvió al colegio en busca de respuestas: "Me levanté y dije, cagüen diez, este cabrón… y de la misma me vestí y fui a buscarle, pero me dijeron que el Berrio-Otxoa se había hecho mixto (cuando se cometieron los abusos era solo para hombres) y que había tenido problemas con algunas niñas, por lo que se había ido al Berrio-Otxoa de Valladolid". "Me imagino que habrá seguido perfeccionando la técnica", ironiza Iñaki, sobre los abusos continuados y en diferentes colegios por parte del menesiano.

Otra víctima del colegio Berrio-Otxoa se ha puesto en contacto con EITB para narrar el horror que vivió: "El hermano Felipe fue mi tutor en EGB. Es un monstruo, puedo asegurarte que solo en ese aula abusó de 5 niños, porque no se reprimía en llevarnos en grupo y abusar de uno en uno".

"Recuerdo ese curso con un miedo atroz, agradezco enormemente que hayas sacado todo a la luz", expresa a nuestro compañero Asier Sánchez. "Lo oculté a todo el mundo, pero sigo teniendo pesadillas. Es un tema que ya cerré y he pasado página, pero antes de que se muera me gustaría verlo ante el juez", añade.

Este miércoles, EITB ha desvelado que hace unos meses el religioso confesó ante tres víctimas del colegio San José haber cometido los abusos, pese a negarlos en un primer momento, y pidió perdón, pero lo hizo a través de un vídeo mostrado por sorpresa en una reunión privada con los Menesianos en la Diocésis de Bilbao. Sin embargo, las víctimas consideran insuficiente este gesto y han querido mostrarse en público por primera vez ante las cámaras de ETB para reclamar una petición de perdón pública.

Mientras tanto, el hermano Felipe sigue perteneciendo a la orden de los Menesianos, congregación que ha contratado a una portavoz experta en gestión de crisis, aunque ya no tiene contacto con menores. Además, tras las informaciones publicadas por EITB, el Vaticano ha abierto una investigación.

Han pasado décadas, pero muchas víctimas siguen llevando en silencio los abusos sufridos en su niñez. Eso sí, las que dan el paso insisten en la importancia de que se sepa lo que ha sucedido, que se haga justifica y, sobre todo, que no vuelva a suceder.