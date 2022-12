Sociedad osakidetza Los jefes de servicio de Donostialdea piden "hechos concretos" agencias | eitb media Publicado: 28/12/2022 18:09 (UTC+1) Última actualización: 28/12/2022 18:27 (UTC+1) El personal del Hospital Donostia ha elaborado un documento con cinco puntos que sustentan sus reclamaciones a la dirección de Osakidetza. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Euskaraz irakurri

Rueda de prensa de los jefes de servicio de OSI Donostialdea. Foto: EFE Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Euskaraz irakurri: Donostialdeako zerbitzuburuek "asmoetatik eginetara" igarotzea eskatu dute

Los jefes de servicio del Hospital Donostia han indicado que el diálogo con Osakidetza se ha indicado "con buena actitud", pero han insistido en que la dirección debe pasar de la "declaración de intenciones a hechos concretos".

El jefe de la UCI del Hospital Donostia, Félix Zubia, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa junto con sus compañeras Manuela Pérez-Rico y Cristina Calvo para explicar un documento con cinco puntos que sustentan sus reclamaciones a la dirección de Osakidetza.

En primer lugar, los profesionales de la OSI Donostialdea, que mantienen las movilizaciones que retomaron el pasado lunes, demandan que la dirección médica del Hospital Donostia "provenga de este centro" ya que "debe conocer el funcionamiento y los proyectos que se llevan a cabo" en dicho hospital, un asunto en el que reconocen que no ha habido avances.

En este sentido, Zubia ha remarcado que la actual dirección médica "está en funciones" tras haber sido cesada la anterior por la dirección de Osakidetza y ha aclarado que "en ningún momento han pedido la destitución".

Preguntada por las relaciones con el nuevo gerente designado por la dirección de Osakidetza, Agustin Agirre, ha reconocido que hubo "tiranteces" después de que éste les pidiera que rectificasen unas declaraciones realizadas por Adolfo Beguiristain, quien dimitió como subdirector médico del área quirúrgica del Hospital tras conocer los ceses de la dirección del hospital.

"Las declaraciones de Adolfo Beguiristain fueron sus declaraciones, no surgieron" del grupo de jefes de servicio, ha aclarado Zubia, quien ha indicado no obstante que no tienen "ningún elemento para ponerlas en duda" pero es él quien tiene que responder por ellas.

"Esto no es una guerra entre Cruces y Donostia"

Zubia ha detallado que los profesionales de la OSI Donostialdea "no tiene ningún problema con sus compañeros de Cruces" y ha indicado que "los problemas asistenciales en gran parte son comunes"

"Se ha llegado a plantear este tema como una guerra de provincias y nada más lejos de la realidad", ha indicado Zubia.

"Esto no es una guerra entre Cruces y Donostia y no vamos a entrar en ello porque sería gastar energías para nada", ha zanjado.

Los jefes de servicio solicitan además la constitución de una mesa técnica representativa que participe en la elaboración de la estrategia de la OSI, así como la evaluación periódica de los servicios mediante indicadores de calidad y que sea bidereccional, es decir, que se evalúe también desde los profesionales a las jefaturas y mandos intermedios.

Otra de sus reclamaciones es la transparencia en la política de Recursos Humanos que permita un "adecuado dimensionamiento" y estabilización de las plantillas.

Asimismo, consideran que algunas especialidades requieren de una asistencia "superespecializada" que requiere de perfiles específicos y conocimientos extra.

En cuanto a Onkologikoa, cuya integración en la OSI Donostialdea ha sido uno de los caballos de batalla de los profesionales sanitarios desde el inicio de la crisis, han solicitado que la dirección presente un plan estratégico para el centro especializado en cáncer y explique el nuevo convenio de vinculación.