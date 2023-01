Sociedad Entrevista en Radio Euskadi Uriarte: "Decir que los jueces son heteropatriarcales puede desanimar a las víctimas a denunciar" E. G. | EITB Media Publicado: 06/01/2023 10:35 (UTC+1) Última actualización: 06/01/2023 10:35 (UTC+1) El juez decano de Bilbao responde a las críticas realizadas por la abogada del Ayuntamiento en el caso del asesinato machista de San Francisco que calificó a los jueces de "conservadores y heteropatriarcales". Escuchar la página Escuchar la página

Uriarte, en una imagen de archivo. Foto: EITB Media

Euskaraz irakurri: Uriarte: "Epaileak heteropatriarkalak direla esateak biktimek salaketa ez jartzea ekar lezake"

El juez decano de Bilbao, Aner Uriarte, ha calificado de "absolutamente injustas y peligrosas" las críticas de Marta Dolado, la letrada que representará al consistorio bilbaíno en el caso del asesinato machista de Rebeca Huayta en el barrio de San Francisco el pasado 28 de diciembre. Dolado acusó a los jueces de ser "conservadores y heteropatriarcales", algo que Uriarte ha negado de pleno. Además, ha considerado que puede hacer que "alguna de las mujeres que esté por denunciar no denuncien, por lo que todo ese sistema policial y judicial que tenemos en Euskadi no se ponga en marcha porque no hay denuncia".

En una entrevista concedida al programa "Crónica de Euskadi" de Radio Euskadi, Uriarte ha insistido en que la Ertzaintza está "perfectamente engrasada" contra la violencia machista y "la justicia está perfectamente implementada" para responder. "Se evitan muchas muertes, aunque es imposible de computar, pero alguna se escapa", ha lamentado.

Sobre el caso concreto de Huayta, ha revelado que el presunto asesino tenía antecedentes por violencia de género, pero que estos "databan de hace más de 10 años" y que, en relación con la mujer que asesinó finalmente, tenía dos causas penales abiertas por incidentes ocurridos recientemente en el establecimiento que ambos regentaban. "En una ocasión, la Ertzaintza realizó una intervención porque el hombre rompió todas las botellas pero tanto la mujer como un testigo se negaron a declarar y no resultaron heridos", ha explicado, para añadir que "el hecho de que no hubiera denuncia ni declaración contra el hombre impidió que se adoptara medida cautelar".

Por otro lado, cuestionado por las quejas de algunos alcaldes sobre la falta de contundencia judicial ante delincuentes reincidentes, Uriarte ha subrayado que la judicatura "tiene estrecho margen de actuación" porque "tenemos un procedimiento legal muy garantista", ya que para que un detenido ingrese en prisión preventiva se han de cumplir unos requisitos muy rígidos. "Entiendo la queja y no la discuto, pero habría que intentar cambiar ese sistema tan garantista y no culpar a los jueces", ha afirmado.