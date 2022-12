Entrevista Asesinato en Bilbao "Se controla a las víctimas y no a los maltratadores" Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 29/12/2022 09:10 (UTC+1) Última actualización: 29/12/2022 10:39 (UTC+1) 4 de cada 10 mujeres asesinadas habían solicitado ayuda y protección. Marta Dolado, abogada de víctimas de violencia machista, se quejaba en Radio Euskadi de que "no hay recursos suficientes para proteger a las víctimas". Escuchar la página Escuchar la página

Cuatro mujeres vascas han sido asesinadas en este 2022 por sus parejas o exparejas y en este mes de diciembre han ocurrido la mitad de los casos. Al último del barrio de San Francisco se suma otro de una mujer de 80 años de Cortes, en Navarra. Además, hay otro bajo investigación, el de la mujer transexual de Getxo encontrada flotando en la ría de Bilbao.

En el conjunto del Estado los casos se multiplican y son ya 50 en todo el año tras el ocurrido esta noche en la localidad toledana de Escalona. Allí un hombre con antecedentes de violencia machista ha asesinado a su exmujer embarazada y han sido los hijos de ambos los que han tenido que dar la voz de alarma.

Marta Dolado, abogada de víctimas de violencia machista, va a representar, como acusación popular al Ayuntamiento de Bilbao, a la mujer asesinada en San Francisco (Bilbao) y daba en "Boulevard" tres claves: "No hay recursos suficientes para proteger a las víctimas, las jueces no dan las órdenes que deben dar y hay partidos políticos que niegan la violencia de género".

Otro de los problemas es que "no hay voluntad para coordinar los juzgados y eso es porque importa muy poco y eso es algo muy peligroso".

Dolado subrayaba que los maltratadores no son vigilados como se debiera, "aquí falla el sentido común. Ese hombre tenía una orden de alejamiento por otra pareja, se vigila a la pareja, pero a él no. Se controla a las víctimas y no a los maltratadores".