VIOLENCIA MACHISTA Artolazabal niega el colapso de los juzgados de violencia machista de Euskadi EITB MEDIA Publicado: 12/01/2023 12:26 (UTC+1) Última actualización: 12/01/2023 13:58 (UTC+1) La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha asegurado que no le consta ninguna denuncia ni de las víctimas, ni de los agentes judiciales ni de la Fiscalía.

Euskaraz irakurri: Artolazabalek ukatu egin du emakumeen aurkako indarkeria arloko EAEko epaitegiak kolapsatuta daudela

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal, ha asegurado que no tiene constancia que haya un colapso de los juzgados de violencia machista de Euskadi, "porque no me lo han trasladado ni las victimas, ni agentes judiciales, ni la Fiscalía que trabaja en nuestros juzgados". "Tenemos muchos ámbitos de mejora, pero es cierto que estamos haciendo muchas cosas y a mi la sensación de que los juzgados vascos están colapsados no me consta como consejera", ha señalado.

Así se ha pronunciado la consejera ante las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa para anunciar el Premio Emakunde 2022.

Artolazabal ha apuntado que lo que sí reclaman las víctimas de violencia machista es una "mayor empatía" hacia ellas en las instancias judiciales, demanda que según la consejera ya ha sido trasladada al presidente del TSJPV.

Beatriz Artolazabal ha subrayado el trabajo que desde su departamento se está haciendo para ofrecer una mejor atención a las mujeres afectadas por la violencia machista en las sedes judiciales. En lo que respecta a las infraestructuras, ha insistido en que se han reformado estos espacios y ha puesto el ejemplo concreto del juzgado de Vitoria-Gasteiz que tiene una plantilla de dos profesionales más que se suman a los seis con los que se cuenta habitualmente.

Además, de en la adecuación de las instalaciones para evitar la revictimización el Gobierno Vasco también trabaja en la formación de las plantillas.

Por su parte, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, se ha referido a las distintas medidas que se están apuntando desde instancias políticas y judiciales para combatir la violencia machista tras los asesinatos de mujeres de los últimos dos meses. En este sentido, ha defendido que para "hacer un seguimiento con mayor exhaustividad" de los agresores se deben resolver todos las dudas jurídicas para respetar "la libertad de las personas en una sociedad garantista".