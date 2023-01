Sociedad Entrevista Miren Elgarresta: "La actuación de la sociedad vasca ante la violencia machista es encomiable" Olatz Prat | EITB Media Publicado: 13/01/2023 09:40 (UTC+1) Última actualización: 13/01/2023 11:23 (UTC+1) Según la directora de Emakunde, no existe una medida infalible contra la violencia machista, "es un problema estructural, de carácter cultural y de orden mundial", que debe ser abordado desde todos los ámbitos. Escuchar la página Escuchar la página

Euskaraz irakurri

Euskaraz irakurri: Miren Elgarresta: "Euskal gizarteak indarkeria matxistaren aurrean duen jarrera apartekoa da"

Según la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, el repunte de asesinatos machistas en las últimas semanas "ha sacudido" a la sociedad, que lo siente como "un fracaso". Ante ello, Elgarresta ha señalado en Boulevard de Radio Euskadi, la importancia de realizar un análisis con perspectiva, "es importante no caer en la tentación de hacer interpretaciones precipitadas ni proponer soluciones precipitadas. Hay que hacer un análisis de cada uno de los casos y pensar en las medidas de protección", ha indicado.

Ha añadido que, "cuando hablamos de machismo hablamos de un problema de fondo, y es ahí, en la raíz donde se debe actuar. No tenemos una medida infalible. Se trata de un problema estructural, de carácter cultural y de orden mundial, y tenemos que actuar en todos los ámbitos, como el educativo o el de la salud. En todos tenemos que tener la visión de género, y en el caso de la violencia machista, debemos conocer los factores que están operando y que a veces no son tan visibles".

Preguntada por la Ley de Solo sí es sí, que ha permitido la excarcelación en algunos casos o la rebaja de condena en otros, y sobre si debe corregirse, Elgarresta ha recalcado que "el posible fallo que tiene esta ley es de tipo técnico", que está "empañando las bondades" de la norma: "Creo que la ley es buena y está dando respuesta a una forma de violencia, la violencia contra la libertad sexual de las mujeres, que no estaba contemplada en el marco jurídico de la ley del 2004, que atendía todas la medidas de protección a la violencia de género, es decir, a la violencia en el marco de la pareja o expareja".

Sobre la medida planteada por el Ministerio del Interior para "poner el foco en los agresores" y crear un fichero de maltratadores, ha opinado que "sería una medida más" pero hay "límites legales" y se debería "concretar mejor cómo plantea superarlos, en una sociedad garantista respecto a las libertades de todas las personas".

El primer asesinato machista en Euskadi en 2022 fue al final de año en Bilbao, Rebeca fue asesinada en el barrio de San Francisco por su pareja -con antecedentes por violencia de genero-, que la había tirado por las escaleras días antes de asesinarla, si bien Rebeca no lo denunció. Preguntada por qué es lo que hubiera salvado a Rebeca, Elgarresta opina que la podría haber salvado "que esta mujer hubiera podido llegar a los sistemas de protección que tenemos en Euskadi". La directora de Emakunde ha añadido, sin embargo, que "cuando hay un asesinato se visibiliza la punta del iceberg", ya que la violencia machista se compone de "muchas capas". "Muchas mujeres sufren las consecuencias de la cadena de la violencia, en cuyo extremo se encuentra el asesinato. Pero hay muchas mujeres que si bien sufren violencia, no la reconocen o deciden no hacer pública esa situación, y es ahí donde realmente nos encontramos con un verdadero problema", por lo que hay que seguir trabajando, según ella, "en la prevención y la concienciación".

Ha asegurado, al igual que lo hiciera la consejera Beatriz Artolazabal, no tener constancia de que los juzgados de violencia contra la mujer en Euskadi estén colapsados y ha constatado que "en esta comunidad se sigue trabajando para formar a los profesionales que atienden a las víctimas a su llegada a comisarias y juzgados, en aras a mejorar la atención que prestan".

Elgarresta, a quien han puesto las recientes declaraciones de la diputada de Igualdad de Bizkaia Maria Teresa Laespada en la que habla de la anestesia social, asegura que la sociedad vasca para nada se encuentra anestesiada ante la realidad de la violencia machista. "En mi trayectoria como responsable de políticas de igualdad, casi 8 años, en todos aquellos municipios y organismos con un protocolo de respuesta pública institucional en casos de violencia y cualquier otro tipo de violencia hacia las mujeres, he participado en muchísimas concentraciones de repulsa y considero que la actuación de la sociedad vasca es encomiable. No puedo decir que haya anestesia social. Creo que se ha avanzado muchísimo estos últimos años. Hasta hace pocos años, las políticas de igualdad ni tan siquiera estaban en la agenda de política general, y hoy sin embargo se encuentra en todas las agendas".