Dos montañeros vascos, desaparecidos en la Patagonia

Euskaraz irakurri: Bi euskal mendizale desagertu dira Patagonian

Un montañero de Durango y una de Vitoria-Gasteiz se encuentran desaparecidos en la Patagonia, en la frontera entre Argentina y Chile, según ha podido saber EITB. Los desaparecidos son Iker Bilbao, natural de Durango pero vecino de Abadiño, y la gasteiztarra Amaia Agirre.

Al parecer, ambos desaparecieron ayer cuando fueron sorprendidos por una avalancha, mientras descendían en el pico Fitz Roy. Un tercer montañero vasco, vecino de Igorre y que salió con vida, pudo dar la voz de alarma posteriormente.

Los tres son montañeros experimentados. Las condiciones meteorológicas en la zona son muy malas en estos momentos.

La Federación Española de Deportes de Montaña ha dicho que "no hay esperanza de encontrar con vida" a los montañeros desaparecidos. La Comisión de Auxilio de El Chaltén también valora que no hay esperanzas de encontrarlos con vida y que no existen condiciones de seguridad.

Los equipos de rescate intentarán acceder al pico durante las próximas horas o días si las condiciones meteorológicas lo permiten.

La gasteiztarra Amaia Agirre, el durangarra Iker Bilbao y el igorreztarra Josu Linaza iban en la misma cordada cuando les sorprendió la avalancha. Los tres son profesionales y están federados. Según ha sabido EiTB Media, Josu es el único que se ha librado de la avalancha. Fue él quien dio el aviso.

El Ayuntamiento de Durango ya ha expresado su preocupación por la desaparición del vecino de la localidad. El resto de ayuntamientos, federaciones y asociaciones no se han pronunciado por el momento.

El Consulado General en Bahía Blanca y la Embajada en Buenos Aires "tienen conocimiento del caso y están realizando gestiones", han confirmado fuentes del Ministerio de Exteriores.

El pico Fitz Roy o cerro Chaltén es una montaña de 3405 metros ubicada al oriente del campo de hielo Patagónico Sur en la frontera entre Argentina y Chile, en la Patagonia, cerca de la villa de El Chaltén. El grupo montañoso al cual pertenece conforma uno de los grandes nunataks del campo de hielo patagónico sur.

A pesar de tener una altura que no llega a la mitad de la de los gigantes de los Andes, la montaña tiene la reputación de ser de "dificultad extrema": presenta enormes extensiones de lajas casi verticales, pulidas y resbaladizas sobre las que baten constantemente vientos de enorme fuerza, requiriendo máxima pericia técnica por parte del escalador.

Además, el clima en la región es excepcionalmente inclemente e inestable.

Los hermanos Iker y Eneko Pou escalaron por la ruta franco-argentina el Fitz Roy en 2015, en el marco del proyecto '7 Paredes 7 Continentes'. Los deportista alaveses lograron abrir dos vías en el cerro.