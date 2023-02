Sociedad Hallazgo arqueológico El Gobierno de Navarra se opondrá al registro de la marca Mano de Irulegi Agencias | EITB Media Publicado: 01/02/2023 19:21 (UTC+1) Última actualización: 01/02/2023 19:33 (UTC+1) Así, el Ejecutivo Foral quiere evitar el derecho de uso en exclusividad de la representación o de la denominación por empresas y particulares. Desde que se dio a conocer el hallazgo arqueológico se han presentado 13 solicitudes para registrar la marca. Escuchar la página Escuchar la página

Mano de Irulegi. Imagen: EITB

Euskaraz irakurri: Nafarroako Gobernua Irulegiko Eskua marka erregistratzearen aurka agertuko da

El Gobierno de Navarra se opondrá al registro del diseño industrial y de la marca Mano de Irulegi / Irulegiko Eskua ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para evitar el derecho de uso en exclusividad de la representación o de la denominación por empresas y particulares.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la consejera de Cultura, Rebeca Esnaola, quien ha asegurado que la propiedad de la Mano "nunca ha estado en duda", es "un bien público custodiado por la Administración de la Comunidad foral".

Desde que se dio a conocer el hallazgo arqueológico, el 14 de noviembre, se han presentado 13 solicitudes para registrar la marca o el diseño industrial relacionadas con él.

Esnaola ha trasladado al Ejecutivo en su sesión semanal las conclusiones de un informe jurídico que avala la presentación de las oposiciones y que, con el acuerdo del Ayuntamiento de Aranguren, fue encargado para conocer y estudiar las acciones oportunas para defender el libre uso de la representación y denominación del hallazgo arqueológico, frente a la privatización de su uso.

Con la presentación de las oposiciones, lo que se pretende, ha puntualizado, "no es que la exclusividad recaiga en el Gobierno, sino defender el libre uso de la representación y denominación de la Mano de Irulegi – Irulegiko Eskua por su importancia como hallazgo arqueológico, etnográfico, patrimonial y cultural".

Tras apuntar que su petición tiene "visos de prosperar" y de no ser favorable queda camino en el ámbito judicial para seguir manifestando disconformidad, ha explicado que no es habitual que las Administraciones registren el patrimonio y en este caso el Gobierno no lo hace porque "no quiere exclusividad, quiere el uso libre". Esto, ha citado como ejemplo, supondría hacer un uso similar al que se hace libremente de la imagen de San Fermín.