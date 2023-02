Sociedad ANIVERSARIO 20 años del cierre de Euskaldunon Egunkaria: cuando la libertad de prensa vasca fue amordazada EITB MEDIA Publicado: 19/02/2023 10:43 (UTC+1) Última actualización: 19/02/2023 19:22 (UTC+1) El 20 de febrero de 2003 el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordenó el cierre del único periódico que entonces se editaba en euskera y la detención de 10 personas, acusadas de colaborar con ETA. Siete años tardaron en limpiar su nombre. Repasamos la cronología de estas dos décadas. Escuchar la página Escuchar la página

Portada de un ejemplar de Euskaldunon Egunkaria. Foto: EITB Media Whatsapp

Euskaraz irakurri: 20 urte Euskaldunon Egunkaria itxi zutela: euskal prentsa-askatasuna ixilarazi nahi izan zutenean

6 DE DICIEMBRE DE 1990

Nace Egunkaria, el primer diario íntegramente en euskera:

20 DE FEBRERO DE 2003

El juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo ordena el cierre de Euskaldunon Egunkaria por su presunta relación con ETA.

Diez personas son detenidas: Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Txema Auzmendi, Martxelo Otamendi, Pello Zubiria, Xabier Oleaga, Xabier Alegria, Fermin Lazkano, Luis Goia (muere en 2006) e Inma Gomila.

Operación policial contra el periódico Euskaldunon Egunkaria en Andoain. Foto: Juan Carlos Ruiz

Después de pasar cinco días incomunicados, el juez ordena la prisión incondicional para Torrealdai, Uria, Oleaga, Auzmendi y Alegria. Deja en libertad bajo fianza a Otamendi, Gomila, Lazkano y Goia y ordena otras 72 horas de incomunicación para Pello Zubiria.

Mientras, los trabajadores publican el diario Egunero, proyecto que se mantiene hasta que la creación del diario Berria.

22 DE FEBRERO DE 2003

Decenas de miles de personas se manifiestan contra el cierre en Donostia:

21 DE JUNIO DE 2003

Se crea Berria, el nuevo diario en euskera.

Portada del primer ejemplar del periódico Berria. Foto: EITB Media

16 DE OCTUBRE DE 2003

La Guardia Civil realiza una operación en contra del Parque Cultural Martín Ugalde y el grupo de empresas de Egunkaria, y detiene a ocho personas: Mikel Arrizabalaga, Angel Díez, Armando Hernández, Mikel Sorozabal, Joxe Mari Sors, Mikel Azkune, Joanmari Larrarte y Xabier Legarra.

4 DE NOVIEMBRE DE 2004

El juez Juan del Olmo publica el auto de procesamiento. Imputa a Torrealdai, Uria, Auzmendi, Otamendi, Zubiria, Oleaga y Alegria, así como a Joxemi Zumalabe, otro de los fundadores de Egunkaria, fallecido. Un mes más tarde confirma todas las imputaciones, menos la de Joxemi Zumalabe.

15 DE DICIEMBRE DE 2006

La Fiscalía solicita el archivo de la causa al no hallar "indicios sólidos suficientes" que vinculen a Egunkaria con ETA. Las acusaciones particulares piden continuar con el proceso. Sin embargo, la Audiencia Nacional decide el 10 de mayo de 2007 seguir adelante con el caso.

24 DE ENERO DE 2008

La AN decide juzgar la causa económica en la Audiencia Nacional y no en un juzgado en Gipuzkoa.

15 DE DICIEMBRE DE 2009

Comienza el juicio contra Egunkaria:

Cinco acusados se sientan en el banquillo: Joan Mari Torrealdai, Iñaki Uria, Txema Auzmendi, Martxelo Otamendi y Xabier Oleaga. El fiscal Miguel Ángel Carballo, que ha pedido el archivo del caso, rechaza hacer preguntas, y los imputados niegan tener ninguna vinculación con ETA. Los imputados reciben gran apoyo de la sociedad vasca tanto en Madrid como en la manifestación que cuatro días después recorre Bilbao.

12 DE ABRIL DE 2010

Cuatro meses después de la apertura del juicio y, tras siete años de la clausura del diario, se dicta sentencia: los cinco imputados son absueltos.

En una demoledora sentencia, la Audiencia Nacional cuestiona la constitucionalidad del cierre del diario. Señala que no se ha acreditado que Otamendi, Uria, Torrealdai, Auzmendi y Oleaga tengan "la más mínima relación con ETA" ni que el diario actuara bajo las directrices de ETA.

Añade, además, que tampoco se ha demostrado "ni directa ni indirectamente" que Egunkaria "haya defendido los postulados de la banda terrorista" o "haya publicado un solo artículo a favor del terrorismo o de los terroristas".

Señala que la imputación es "inconsistente"; la investigación policial no fue "transparente" y que "la visión" según la cual todo lo que tenga que ver con el euskera tiene que estar controlado por ETA es "estrecha y errónea".

16 DE OCTUBRE DE 2012

Estrasburgo condena a España por no investigar las torturas a Martxelo Otamendi.

Otamendi, en el programa 360º de ETB: "Me dijeron que me pegarían dos tiros si volvía a contar al forense que me torturaban":

20 DE ENERO DE 2013