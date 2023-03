Sociedad Entrevista en Radio Euskadi Elgarresta pone en valor la ley del "Solo sí es sí" y "no entiende" la falta de acuerdo entre socios E. G. | EITB Media Publicado: 07/03/2023 09:38 (UTC+1) Última actualización: 07/03/2023 10:24 (UTC+1) La directora de Emakunde asegura que la división entre PSOE y Unidas Podemos "no beneficia" a las políticas de igualdad y a la intervención de las violencias sexuales. Escuchar la página Escuchar la página

Elgarresta, en una entrevista anterior. Foto: EITB Media

La directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha puesto en valor la ley del "Solo sí es sí", que ha calificado de "muy buena herramienta", y ha admitido que "no entiende" que los socios del Gobierno español, PSOE y Unidas Podemos, no hayan llegado a un acuerdo sobre un cambio para "aportar una mayor seguridad jurídica". "¡Ojalá hubieran llegado a un acuerdo!, porque esta división no beneficia al impulso de las políticas de igualdad y a la intervención de las violencias sexuales", ha lamentado.

En una entrevista ofrecida desde Nueva York —Elgarresta participa estos días en la cumbre de Naciones Unidas sobre las políticas de igualdad— la víspera del 8M, la directora de Emakunde ha asegurado que, mientras los medios están centrados en las consecuencias que tiene la norma en el marco penal, el resto de la ley, la que ocupa la mayor parte, "va a tener verdaderos beneficios en la atención y la prevención de las violencias sexuales, y en una transformación social".

Sobre la votación en sí, ha diferenciado el voto a favor de la reforma del PP, en el que observa "cierta contradicción", ya que votó en contra de la ley en una primera instancia, y cree que su postura obedece a "otros intereses de tipo político". En cambio, tanto PSOE como el PNV buscan "solucionar ese mal resultado de la reducción de penas y salidas de agresores, y poder aportar una mayor seguridad jurídica".

Por otra parte, y cuestionada por la ley estatal de Paridad, cuyo anteproyecto aprueba hoy el Consejo de Ministros, Elgarresta ha recordado que la ley vasca de Igualdad ha tenido "un recorrido importante" en estos 18 años de vigencia y que fue "un cambio de paradigma y trajo cambios evidentes" en la representación de hombres y mujeres en las instituciones vascas, especialmente en el Parlamento Vasco. No obstante, ha reconocido que en las alcaldías queda "camino por recorrer". Asimismo, ha destacado que en el ámbito privado se necesitan otras acciones que contribuyan a cambiar los roles que son el origen de la desigualdad.