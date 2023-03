Sociedad Entrevista en Radio Euskadi Lezertua, partidario de que el Ararteko tenga potestad sancionadora en la CAV, tal y como ocurre en Navarra LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA Publicado: 29/03/2023 09:57 (UTC+2) Última actualización: 29/03/2023 10:30 (UTC+2) "Allí el Parlamento le ha dado al Ararteko ese poder, veremos si en la CAV deciden ir por el mismo camino", ha señalado, tras recordar que es un instrumento "útil", "para que las administraciones se pongan las pilas". Escuchar la página Escuchar la página

El Ararteko, Manuel Lezertua. Foto: Radio Euskadi 21:23 min Whatsapp

Tras la presentación ayer del informe del Ararteko, el cual recoge que durante 2022 se han llevado a cabo un total de 12 704 actuaciones, Manuel Lezertua ha sido entrevistado este miércoles en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi, donde ha destacado que es partidario de tener potestad sancionadora, "tal y como ocurre en Navarra". "Allí el Parlamento le ha dado al Ararteko ese poder, veremos si en la CAV deciden ir por el mismo camino", ha señalado, tras recordar que es un instrumento "útil", "para que las administraciones se pongan las pilas".

En la entrevista, también se ha referido a las quejas relacionadas con Osakidetza, que en 2022 "se han disparado". "Lo normal hasta ahora eran unas 100 quejas al año, y en 2022 fueron 307. Son variadas. Pueden estar relacionadas con la atención primaria, con retrasos en citas, con demoras en pruebas diagnósticas, con plazos para operaciones no urgentes, pero también tenemos quejas que tienen que ver con el tema de ambulancias, de una segunda opinión médica, de atención a extranjeros en situación no residente...", ha dicho.

Lezertua ha reconocido que el "problema de la salud nos afecta a toda la ciudadanía", y que por lo tanto "tiene un impacto social muy amplio". "Nosotros lo que hacemos es trasladar esas quejas y nuestras recomendaciones a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. Hemos visto que son conscientes de lo que está pasando, porque no somos su única fuentes de información. Están buscando soluciones, pero algunas tardarán tiempo en materializarse", ha subrayado. Según el Ararteko, ante esa situación la consejera ha mostrado una "actitud proactiva".

Tal y como ha indicado en otras ocasiones, Lezertua ha querido evitar "formas abruptas de señalar delitos", "priorizando siempre el diálogo". "No solo hemos avisado a ayuntamientos de que estaban obligados a responder al Ararteko, también lo hemos hecho con el Gobierno Vasco y con las diputaciones, en menor medida. La inmensa mayoría están ya solucionadas, aunque sigue habiendo algún que otro ayuntamiento que no responde. En primer lugar, les recordamos que es delito no dar una respuesta; en segundo lugar lo recogemos en el informe, y en tercer lugar, multiplicamos los contactos con las autoridades competentes. Esos contactos han producido efecto, de no ser así lo siguiente sería denunciarles", ha concluido.