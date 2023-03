Sociedad LEY TRANS Mash Elizalde, hombre trans: "Este cambio para nosotros es libertad" ANE SANTESTEBAN | EITB MEDIA Publicado: 31/03/2023 05:00 (UTC+2) Última actualización: 31/03/2023 05:00 (UTC+2) El pamplonés de 23 años comenzó a hormonarse en 2018, pero hasta la entrada en vigor de la nueva Ley Trans no ha cambiado su nombre y sexo en el Registro Civil. Ha explicado el por qué de su decisión. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 1:42 Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El pamplonés Mash Elizalde tiene 23 años y desde que comenzó su transformación hace unos cinco años reside en Errenteria. Comenzó a hormonarse en 2018, pero hasta la entrada en vigor de la nueva ley no ha cambiado su nombre y sexo en el Registro Civil, por decisión propia.

Según la antigua ley, para el proceso de cambio de sexo era obligatorio, por un lado, tomar hormonas a lo largo de dos años, y por otro, tener certificado médico. Mash asegura, sin embargo, que eran normas desproporcionadas y cree que, más que una obligación, debería de ser una decisión de cada uno.

Optó por hormonarse, porque así lo deseaba. Adquirió, asimismo, el informe médico o psicológico clínico que acreditaba "disforia de género", pero tenía claro que él no era ningún enfermo, por lo que se negó a presentar el certificado en ningún sitio y preferió esperar con la esperanza de que saliera una nueva ley. Y así ha sido.

El pamplonés ha reconocido que el día a día ha sido duro, siempre dando explicaciones y con el DNI en mano. Ahora, sin embargo, la nueva Ley Trans reconoce que la voluntad de las personas es el único requisito para cambiar de sexo en el Registro Civil y ha iniciado sus trámites. Ha confesado que se encuentra muy ilusionado.

De todas formas, el proceso administrativo no está siendo fácil. La nueva ley no contempla que el trámite para el cambio de sexo se haga en un solo día con una única gestión, sino que el proceso se desarrolla en dos pasos con un plazo intermedio de tres meses. Después de tanto esperar, no obstante, reconoce que el cambio está cerca.

Preguntado si echa de menos algo dentro de la nueva ley, ha destacado que se han dejado a varios colectivos importantes fuera, como las personas migrantes o las no binarias. Asimismo considera importante que desde el Gobierno educen e informen a las Administraciones para que sepan como cumplir con esa ley. Finalmente, ve necesario mayor educación en los colegios, y en general, en toda la sociedad.