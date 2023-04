Sociedad Entrevista en Euskadi Irratia El obispo de San Sebastián, sobre los abusos: “No hemos actuado bien, pero estamos trabajando para superarlo” LUZIA ZUGADI LASA | EITB MEDIA Publicado: 03/04/2023 09:29 (UTC+2) Última actualización: 03/04/2023 11:01 (UTC+2) Fernando Prado ha insistido en que los abusos no han sucedido únicamente en la Iglesia. "Focalizando el asunto solo en la Iglesia, no tenemos en cuenta el problema en profundidad. El verdadero problema está en la sociedad", ha destacado. Escuchar la página Escuchar la página

El obispo de San Sebastián, Fernando Prado. Foto: EITB Media

El obispo de San Sebastián, Fernando Prado, ha sido entrevistado este lunes en el programa "Faktoria" de Euskadi Irratia, cuando se cumplen 100 días desde que tomó el relevo a José Ignacio Munilla.

En su primera entrevista en euskera, ha hablado sobre los abusos a menores sucedidos durante décadas en la Iglesia, y ha admitido que no han actuado bien. "No quiere decir que quisiéramos esconder la verdad. Cuando este tipo de cosas pasan en las familias, también se mantienen en silencio. Puede ser por miedo, por la imagen que vaya a dar.... Hoy en día la Iglesia está trabajando para superar lo sucedido, poniendo siempre a las víctimas en el centro", ha explicado. Prado ha insistido en que los abusos no han sucedido únicamente en la Iglesia. "Focalizando el asunto solo en la Iglesia, no tenemos en cuenta el problema en profundidad. El verdadero problema está en la sociedad", ha destacado. Por ello, le ha parecido injusto comparar a la Iglesia con la sociedad, "porque en Gipuzkoa, por ejemplo, en los últimos 60 años solo ha habido 6 casos de abusos a menores dentro de la Iglesia".

Sobre la homosexualidad, ha opinado que hay diferentes caminos. "No es lo mismo tener 20 años que 40, ni tampoco hacer las cosas de una manera o de otra. La Iglesia no castiga a nadie por ser homosexual", ha subrayado.

Consciente de que cada vez acude menos gente a misa, la Iglesia hará un esfuerzo por "reavivar" la fe, según Prado. "Algunos planteamientos de la Iglesia no son fáciles de entender por parte la ciudadanía, ya lo sabemos. No quiere decir que no se puedan cambiar ciertos puntos, pero tenemos un planteamiento contracultural, es decir, nunca diremos que estamos a favor del aborto. Otro asunto es cómo se lleven a cabo ese tipo de temas", ha precisado.