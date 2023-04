Sociedad -

La consejera Sagardui ha presentado en el Parlamento este plan a tres años que prioriza cuatro dianas de impacto: la sociedad-ciudadanía, las personas-pacientes, las personas-profesionales y el propio sistema de organizaciones de servicios de Osakidetza.

publicado: 17/04/2023 16:44 (UTC+2)

última actualización: 17/04/2023 17:10 (UTC+2)

El nuevo Plan Estrátegico de Osakidetza 2023-2025 que se ha presentado esta mañana en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco contempla la atención digital de los pacientes, aprovechando la innovación y adecuando recursos y tecnologías. La subdirectora de Calidad de Osakidetza, Maribel Romo, ha hablado de una "nueva manera de relación con la ciudadanía" que pasa no "solo por poder coger cita a través de la web", sino que va más allá con "centros de salud virtuales" o con "la atención en diferido".

No obstante, la Consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha pedido que "no se manipule la palabra digitalización" al asegurar que el plan "no contempla la digitalización de las relaciones con las ciudadanía", sino el "aprovechamiento de las oportunidades tecnológicas que facilita la digitalización de determinados procesos". "Un mayor resolución en las consultas, reducción de la burocracia, agilidad en las respuestas de determinadas consultas y tratamientos más innovadores. Eso es lo que la línea de la digitalización de este plan establece", ha defendido.

La innovación es una de las líneas estratégicas que recoge este Plan Estratégico. El resto se centran en la promoción de la salud y en prevención de la enfermedad, en el abordaje de la cronicidad de la enfermedad, en la humanización de Osakidetza y en consolidar el modelo de gobernanza. Asimismo, se identifican cuatro dianas de impacto presente y futuro: la sociedad-ciudadanía, las personas-pacientes, las personas-profesionales y el propio sistema de organizaciones de servicios de Osakidetza.

La Consejera de Salud ha destacado que este Plan Estratégico es fruto de un proceso participativo que ha contado con la voz de las y los profesionales de la organización: "Osakidetza somos todas y cada una de las personas que componemos la organización. Todos y todas compartimos el mismo proyecto". Ha asegurado que "este no es el Plan Estratégico de la dirección de Osakidetza, es el plan estratégico de Osakidetza".

Además, ha recordado que el plan ha estado marcado en su nacimiento por la pandemia de covid-19, pero que ese contexto ha sido superado y se ha conseguido "salir de la pandemia enfocados hacia un nuevo reto estratégico".

Reducción de listas de espera y valoración encuestas

A raíz de la intervención de los grupos parlamentarios, la Consejera de Salud ha señalado dos factores importantes de este plan, ''es un plan vivo y en permanente evolución, en mejora continua''.

Así mismo, ha destacado la evolución de los datos de este año con respecto a 2019, los previos a la pandemia. En este sentido, ha destacado el incremento en el presupuesto anual de Departamento en 838 millones de euros, con un total de 4638,9 millones de euros para este 2023.

El sistema se va recuperando, así lo confirman los datos que ha dado la consejera señalando que el número de personal médico y de enfermería es superior en 1438 personas, el número de consultas totales es un 16 % mayor y el número de consultas en urgencias, un 4 % superior, así como las operaciones mensuales programadas están por encima de las de 2019.

Así mismo, ha anunciado que el presupuesto de este año contempla la ampliación de las plazas estructurales de Osakidetza en 919 y ha recordado que el año pasado el Servicio Vasco de Salud amplió su plantilla estructural en 2467 plazas, 358 de ellas en Atención Primaria, lo que sitúa su estructura en 30 073 plazas.

En cuanto a las listas de espera quirúrgica, Sagardui ha resaltado que en agosto de 2022 estaba en 84 días y hoy, abril de 2023, se ha conseguido reducir hasta 66 días.