Sociedad

Muerte de Iñigo Cabacas

La familia de Cabacas pide responsabilidades penales y políticas

Redacción

09/07/2012

Critican que el homenaje del Ayuntamiento bilbaíno llega tarde y que el consejero Rodolfo Ares "se ha escondido".

La familia de Iñigo Cabacas, el joven aficionado del Athletic fallecido hace ahora tres meses tras recibir el impacto de una pelota de goma, ha reclamado responsabilidades "penales y políticas" por la "injustificada y desproporcionada" actuación de la Ertzaintza.

Los padres del joven han participado esta mañana en la concentración silenciosa convocada por el Ayuntamiento de Bilbao, que ha reunido a cerca de un centenar de personas en las escalinatas del edificio consistorial.

El padre, visiblemente emocionado, ha agradecido las muestras de cariño recibidas por el pueblo de Bilbao y el gesto brindado por los grupos del Ayuntamiento que "por fin, aunque sea un poquito tarde, han accedido y han reconocido que era justo y necesario hacer esto".



Manu Cabacas ha querido ensalzar también la "bellísima persona" que era su hijo: "Era una persona maravillosa que jamás seria capaz de hacer daño a nadie y que estará con nosotros y con todos los que le quieran siempre", ha dicho.

Cabacas ha criticado además la labor del Departamento de Interior y del consejero Rodolfo Ares, ya que a pesar de que prometieron que iban a darnos información al día siguiente y aportarnos toda la ayuda "no ha sido así" y Ares se "ha escondido".

Por ello, ha confiado en que se aclaren las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo para que se depuren responsabilidades.

En este sentido, Jone Goirizelaia, abogada de la familia, ha hecho hincapié en que "está clarísimo que fue un pelotazo de una persona que disparó de la Policía autónoma Vasca" y que "no se ajusta a la realidad" la versión ofrecida por Ares en su momento. Según ha explicado, "allí no pasaba nada; todos los testigos han dicho que allí se estaba celebrando el triunfo del Athletic, no había ninguna actuación de ninguna clase que

hiciera necesaria la presencia policial y por lo tanto, la actuación de la policía era innecesaria, fue injustificada y fue a todas luces desproporcionada".

Goirizelaia ha explicado que la familia solicita que la investigación penal "llegue hasta las ultimas consecuencias", "no se hagan trampas en los atestados ni se utilicen para reforzar la versión policial y se tiene que poner encima de la mesa la responsabilidad política".