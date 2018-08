Sociedad

La familia Cabacas dice que Interior les ha ofrecido una indemnización

11/07/2012

Según la familia del joven, Interior les ha indicado que es "lo más conveniente" por ser "casi imposible conocer la verdad" de lo sucedido.

Los padres del joven Iñigo Cabacas, fallecido a consecuencia de un pelotazo de la Ertzaintza tras un partido del Athletic, han afirmado este martes que Interior les ha "ofrecido una indemnización", indicando que es "lo más conveniente" por ser "casi imposible conocer la verdad" de lo sucedido.

En una nota de prensa, firmada por los padres del joven fallecido y por su representación legal, han indicado que "hoy mismo" la "representación del Departamento de Interior" les ha ofrecido una "indemnización", "indicando que ello era lo más conveniente porque era casi imposible conocer la verdad y, en consecuencia, llegar al autor material de lo sucedido". La familia de Cabacas ha asegurado que "el dinero no mueve" su interés, y que lo que buscan es "justicia y garantías de no repetición".

La muerte de Iñigo Cabacas está siendo investigada judicialmente y este lunes se celebró una concentración en el Ayuntamiento de Bilbao, en la que participaron su padres. También estuvo presente la abogada de la familia, Jone Goirizelaia, quien censuró que Interior aún no haya puesto a disposición de la autoridad judicial la investigación sobre lo sucedido. Reclamó que "no se hagan trampas en los atestados, ni se utilicen para reforzar la versión policial".

Esto ha provocado la crítica de Ares, quien ha acusado a la letrada de mentir. Los padres de Cabacas han mostrado su "sorpresa" por la "cargavirulenta" de Ares en sus últimas declaraciones, que les recuerda "aotros tiempos y actitudes del pasado" y que, según han dicho, elconsejero utiliza "para desviar la atención, sin entrar en el fondo".

En la nota de prensa difundida este martes, lafamilia del fallecido y su representación legal, han insistido enque sólo quieren que "se aclare lo sucedido", que exista"transparencia en la investigación" y "colaboración" de Interior,algo que, según dicen, "todavía no ha sucedido".

Han insistido en que "son inciertas" las razones que desde Interior se aducen de la existencia de "graves disturbios" para explicar las razones de la intervención policial el pasado 5 de abril.



Según las declaraciones testificales practicadas hasta la fecha, "no hubo altercado, ni razón alguna para la intervención policial, por lo que la misma no fue necesaria, ni justificada", han afirmado los padres del joven, que también han asegurado que la Ertzaintza "cargó sin aviso previo" y "dirigiendo las escopetas directamente a las personas que allí se encontraban".



Finalmente indican que aunque Ares ha manifestado que hay cinco policías llevando a cabo actuaciones de investigación, todavía éstas "no han sido puestas a disposición del juzgado".