La salida de la etapa del Tour de Francia en Vitoria-Gasteiz afectará también a los recorridos de las líneas de transporte público, así como al acceso de algunos parkings. Se espera el paso de unos 1600 coches y se recomienda evitar el uso del coche.

publicado: 05/06/2023 12:02 (UTC+2)

última actualización: 05/06/2023 12:47 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Gasteizko trafikoak eten handiak izango ditu uztailaren 2an, 08:30etik aurrera, Tourragatik

La 2ª etapa del Tour de Francia partirá de Vitoria-Gasteiz el 2 de julio. Debido al paso del pelotón por las calles vitorianas, el tráfico de todo el recorrido quedará cortado por completo desde las 08:30 horas, pudiendo verse cerrado en algunos puntos con anterioridad, para poder colocar vallas y barreras.

Los pasos de emergencia habilitados serán los cruces de las calles Olaguibel con Paz y Olaguibel con Los Herrán. Estos pasos sólo estarán habilitados para el paso de vehículos autorizados en situación de emergencia y tras haber sido comunicado al Centro de Mando.

Según los organizadores, la ciudad no va a quedar cerrada, se va a poder salir y entrar, aunque costará más tiempo de lo habitual, por lo que recomienda a aquellas personas que tengan que desplazarse que salgan antes. En cualquier caso, recomiendan no desplazarse por la ciudad si no es estrictamente necesario y si se hace se recomienda el uso del transporte público, ir a pie o en bicicleta.

Próximamente se comunicará cómo quedarán modificadas las líneas de transporte público TUVISA y Euskotren.

Asimismo, se van a retirar todos los vehículos del recorrido. Desde el lunes 26 de junio se comenzará con la comunicación a todos los barrios afectados, procediendo a su retirada efectiva, por parte de Policía Local, a partir del viernes 30 de junio.

En esas fechas se habilitarán parkings disuasorios para que tanto las personas residentes como las visitantes puedan dejar sus vehículos. La información concreta de ubicación se dará a conocer próximamente.

Parkings afectados

El parking de Portal de Lasarte se cerrará desde las 14:00 horas del día 01 de julio y el parking de Mendizabala desde las 22:00 horas del día 29 de junio. El Parking de Mendizorrotza, por su parte, se clausurará desde el día 30 de junio, por lo que se recomienda que durante esos días la población se desplace a las piscinas del Complejo Deportivo de Mendizorrotza andando, en bicicleta o en transporte público.

Dispositivo de la Policía Municipal

Para el control de todo esto se ha previsto un dispositivo de 45 efectivos de Policía Municipal distribuidos por todos los puntos de la ciudad con corte al tráfico para evitar situaciones de riesgo, a los que se suman señalistas contratados como refuerzo para asegurar el desarrollo de la prueba con garantías de seguridad.

Además de lo que a los vehículos se refiere, se solicita colaboración ciudadana para que únicamente cruce el recorrido de la carrera en los puntos habilitados para ello por los señalistas.

Se espera el paso de unos 1600 coches por el recorrido por lo que se apela a la máxima responsabilidad de la población para asegurar el transcurso de la prueba con garantías de seguridad para todas las partes, tanto ciclistas como público.