El Ararteko critica que la Ertzaintza y policía local rechacen denuncias por violencia de género

Sociedad -

Informe anual 2022

Lezertua ha recordado que la ley de enjuiciamiento criminal "es muy clara" al señalar que "no se puede rechazar una denuncia, salvo en casos muy tasados".

Agencias | EITB Media

publicado: 07/06/2023 22:27 (UTC+2)

última actualización: 07/06/2023 22:37 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Arartekoak kritikatu egin du Ertzaintzak eta udaltzaingoak genero indarkeria salaketak errefusatu izana

El Ararteko, Manuel Lezertua, ha recordado este miércoles que la ley de enjuiciamiento criminal "es muy clara" al señalar que "no se puede rechazar una denuncia, salvo en casos muy tasados", y ha explicado que han encontrado este tipo de "comportamientos, no solo en la Ertzaintza, también en algunas policías municipales", actitudes que el Ararteko ha criticado porque "son contra la ley" y considera "especialmente graves" en los casos relacionados con denuncias de violencia de género.

La Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco ha acogido este miércoles la comparecencia de Lezertua que ha presentado el informe anual 2022 de la Defensoría del Pueblo vasco.

A preguntas de EH Bildu, Lezertua ha destacado que el Ararteko comparte "la función esencial de la policía a la hora de garantizar los derechos ciudadanos, de proteger a las personas y de luchar contra las personas que incumplen la ley".

"Todos soñamos con una Policía Vasca ejemplar. Yo tengo que reconocer que tengo esa debilidad: querer que en Euskadi tengamos una policía ejemplar, y por lo tanto me veo la obligación de señalar estas cuestiones", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que la ley de enjuiciamiento criminal "es muy clara" y señala que "no se puede rechazar una denuncia, salvo en casos muy tasados". "Hemos encontrado comportamientos, no solo en la Ertzaintza, también en algunas policías municipales, que dicen: ¿está seguro que quiere poner la denuncia? yo creo que no es una buena idea", ha indicado.

Lezertua ha afirmado que "este tipo de actitudes, el Ararteko las tiene que criticar, porque son contra la ley" y ha señalado que consideran "especialmente grave" las relacionadas con las denuncias de violencia de género, "viendo lo que estamos viendo".

"Habría que tener una receptividad y una sensibilidad enorme, que es lo que ha dicho el Ararteko que hay que tener. Desgraciadamente hemos encontrado algún caso, en el que nos ha parecido que la que respuesta de la Ertzaintza a la hora de recibir esas denuncias no ha sido apropiada y la hemos tenido que reflejar así", ha insistido.

Asimismo, ha contestado a EH Bildu que no han recibido por parte del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco la petición de aclaraciones como anunció el consejero Josu Erkoreka en sede parlamentaria. "Lamento decirle que no es así. Me hubiera gustado porque además tenemos noticia de que algunas medidas se están tomando para evitar estas situaciones en materia de recepción de denuncias, sobre todo por violencia de género", ha resaltado.

También ha señalado que conocen que "algunas medidas se están tomando" pero no saben "cuáles, ni qué", y no han recibido respuesta por parte de Seguridad. "Hemos señalado ya al departamento, que consideramos el silencio como la no aceptación de las recomendaciones que formulamos en su día", ha subrayado.

En este sentido, como ya denunció el pasado mes de marzo ante los medios de comunicación cuando entregó el informe a la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, ha insistido en que algunas administraciones vascas han "descuidado su colaboración con el Ararteko y no han mantenido el pulso adecuado" en sus relaciones con la defensoría.