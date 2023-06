Sociedad -

El Asador Etxebarri de Atxondo de Bittor Arginzoniz sigue dentro del Top 5 de la lista The World's 50 Best Restaurants, ya que se ha clasificado en cuarto lugar; Elkano jatetxea de Aitor Arregi ha conseguido el puesto 22 y el Mugaritz de Andoni Luis Aduriz se ha hecho con el puesto 31 de la lista.

publicado: 20/06/2023 22:55 (UTC+2)

última actualización: 20/06/2023 23:02 (UTC+2)

Euskaraz irakurri: Etxebarri, Elkano eta Mugaritz, munduko 50 jatetxe onenen artean

La gala de The World's 50 Best Restaurants 2023 celebrada esta noche en Valencia ha reconocido el trabajo de tres restaurantes vascos con su lista anual.

El Asador Etxebarri de Atxondo (Bizkaia) de Bittor Arginzoniz sigue dentro del Top 5 de la lista, ya que se ha clasificado en cuarto lugar. "Las parrillas ajustables del chef no pueden dejar de producir platos favoritos para todo el mundo, como chorizo, chuleta e incluso caviar a la parrilla", han remarcado desde la organización

Elkano jatetxea (Getaria, Gipuzkoa) del cocinero Aitor Arregi ha conseguido el puesto 22. The World's 50 Best ha ensalzado que Arregi "continúa con el legado de su padre de establecer nuevos estándares en la parrilla". "El menú incluye gargantas de bacalao y langosta marinada, pero no te vayas sin probar el rodaballo entero a la parrilla", han recomendado.

Finalmente, el Mugaritz (Errenteria, Gipuzkoa) de Andoni Luis Aduriz se ha hecho con el puesto 31 de la lista. "Cuece emociones, reflexiones y un poco de irreverencia en cada uno de sus llamativos platos", han remarcado desde la organización. Además, Aduriz ha recibido el Icon Award de este año.