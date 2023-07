Absentismo del 60 % en unidades como la Brigada Móvil y la comisaría de Vitoria, el primer día del Tour

Sociedad -

PROTESTA DE ERTZAINAS

Fuentes del Departamento de Seguridad han indicado que la Unidad de Tráfico, fundamental para el transcurrir normal de la prueba, se encuentra trabajando "al cien por cien" en el inicio del Tour en Bilbao.

AGENCIAS | EITB MEDIA

publicado: 01/07/2023 18:43 (UTC+2)

última actualización: 01/07/2023 18:43 (UTC+2)

La Ertzaintza ha cubierto todos los servicios previstos desde primera hora de esta mañana pese a que en algunas unidades, especialmente en la Brigada Móvil, se han registrado más bajas de lo que es habitual un día normal, según han confirmado fuentes del Departamento de Seguridad.

Un portavoz sindical ha cifrado en un 60 % el absentismo en esta jornada en unidades como la Brigada Móvil y comisarías como la de Vitoria, ciudad que mañana, domingo, acoge la salida de la segunda etapa del Tour.

Las fuentes de Seguridad han indicado que en un día como hoy, con el inicio del Tour en Bilbao, la Unidad de Tráfico, fundamental para el transcurrir normal de la prueba, se encuentra trabajando "al cien por cien".

Existía cierta prevención sobre qué podría ocurrir con el dispositivo de seguridad de la prueba ciclista después de que desde hace unos meses el movimiento asindical de la Policía autonómica "Ertzainas en lucha" acuñara el lema "Sin convenio no hay Tour".

Este colectivo y los sindicatos de la Ertzaintza ErNE, Esan, Sipe y Euspel han llevado a cabo movilizaciones conjuntas en los últimos días en favor de la renovación del acuerdo regulador de las condiciones laborales en la Policía autonómica.

Las citadas fuentes del Departamento de Seguridad han precisado hoy que "está claro que la Ertzaintza, como colectivo, ha respondido al reto" de este sábado, algo que "no extraña" al Departamento, ya que "la inmensa mayoría son grandes profesionales y muy responsables".

Entre 1500 y 1700 ertzainas participarán cada día en el dispositivo de seguridad.

"Las protestas no van a parar con el Tour"

Por su parte, el portavoz del sindicato Sipe, Juan Carlos Sáenz, ha cifrado en un 60 % el absentismo en esta jornada en unidades como la Brigada Móvil y comisarías como la de Vitoria.

Sáenz ha dicho que desconoce cuál es el motivo de este aumento tan significativo de las bajas, pero ha subrayado que estas las da un facultativo médico y que nadie podrá hablar de "fraude". Ha asegurado que por este volumen de bajas se han dado casos como que en los cruces en los que iba a haber un alumno de la próxima promoción de la Ertzaintza junto con un agente, algo que rechazaban los sindicatos, hoy solo ha estado el primero, lo que consideran "inaceptable".

El portavoz del sindicato Sipe ha advertido de que las protestas de los ertzainas por la falta de acuerdo en torno a un nuevo convenio "no van a parar con el Tour. Hay elecciones generales en veinte días y el PNV nos va a tener enfrente; esto no va a parar" si el Departamento de Seguridad no se sienta a negociar.

"Ertzainas en lucha" llevará a cabo una caravana de vehículos el día 7 en San Sebastián

La plataforma asindical 'Ertzainas en lucha' ha anunciado que llevará a cabo una caravana de vehículos el próximo viernes, 7 de julio, en Donostia-San Sebastián.

"Continuamos, con más ganas que nunca, por un convenio digno", han señalado respecto a una movilización que se desarrollará entre las 17:00 y las 19:00 horas y que arrancará desde el aparcamiento de Loiola.