Sociedad

Simulaba el noticiero del NODO

El juez archiva la causa por la parodia de Alsasua contra el rey

Redacción

20/07/2012

Pedraz ha archivado la causa en la que estaba imputada la alcaldesa de Alsasua por la parodia del rey que tuvo lugar en septiembre al considerar que pudo ser de "mal gusto" pero "inocua".

El juez Santiago Pedraz ha archivado la causa en la que estaba imputada la alcaldesa de Alsasua (Navarra), Garazi Urrestarazu Zubizarreta, por la parodia del rey que tuvo

lugar en septiembre pasado en las calles y en un edificio municipal de la localidad al considerar que pudo ser de "mal gusto" pero "inocua".



Así lo ha ordenado el magistrado de la Audiencia Nacional en un auto en el que ordena el sobreseimiento de la causa a instancias de la Fiscalía al estimar que no ha resultado "debidamente justificada la perpetración de los delitos" que denunció la Asociación de Víctimas del Terrorismo en una querella presentada en septiembre.



"El hecho de presentar al monarca en el ejercicio de una de sus funciones más representativas como Jefe del Estado y Capitán General de los Ejércitos, esto es, pasando revista a las tropas, en sí mismo es inocuo", asegura Pedraz.



Y la circunstancia, afirma, de que las tropas "estén en unas condiciones no muy adecuadas, llevando estrambóticos ropajes y simbologías que no son las constitucionales, añaden un plus de sorna o broma que no son de buen gusto, pero que tampoco sobrepasan los límites de lo penalmente admisible".



La citada parodia tuvo lugar el pasado 3 de septiembre en tres escenarios -un alistamiento militar, un desfile y una comida- y se colocó una pancarta de grandes dimensiones en la fachada del teatro municipal de Alsasua con el lema "que se vayan a hacer ostias".



Según Pedraz, la crítica, "a veces grosera", no llega "en ningún momento a cruzar" el límite de la libertad de expresión, y que el prestigio de la Corona "no se ve en entredicho porque un grupo más o menos amplio de personas realicen una actuación paródica sobre una de sus funciones".